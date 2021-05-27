В Тульской области открыли новый завод по производству пищевой соли

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Завод по выпуску 90 тыс. тонн пищевой соли в год открыли в четверг в Киреевском районе Тульской области.

Инвестиции в проект составили около 3,2 млрд рублей, создано почти 160 рабочих мест. Отмечено, что 80% в Центральном федеральном округе, да и во всей России — это соль привозная. И открытие завода — это важное событие не только Тульской области, но и для регионов ЦФО.

Производство относится категории импортозамещающей, и правительство региона будет оказывать поддержку для дальнейшего развития предприятия.

Глубина залегания пластов соли в Киреевском районе составляет около 9000 м. Ее добыча происходит путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей, затем жидкость выкачивают и выпаривают до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда при таком способе выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта строительства завода было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тульской области и руководством ООО «Киреевский солепромысел». Первоначально объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд рублей, а объем годового выпуска соли класса «Экстра» — около 60 тыс. тонн.

Компания рассматривает возможность строительства второй очереди завода с объемом производства около 160 тыс. тонн соли в год. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей, планируется создать дополнительно более 100 новых рабочих мест. Сейчас руководством «Киреевского солевого промысла» прорабатывается вопрос строительства второй очереди производства на 160 тыс. тонн соли в год. В принципе, этого уже достаточно, чтобы охватить рынок ЦФО.