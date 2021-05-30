Костромскую и Ивановскую области соединил новый дизельный пассажирский поезд РА3 «Орлан»
Очередной шаг для повышения туристической привлекательности региона. С 5 февраля в рамках мероприятий по повышению эффективности транспортного обслуживания населения в Костромской области начал курсировать новый рельсовый автобус «Орлан», который соединил регион с Ивановской областью.
В Костромской области скоростной пригородный поезд «Орлан» будет курсировать по маршруту «Иваново — Нерехта — Иваново». 70-ти метровый современный состав заменил поезд с вагонами локомотивной тяги. Это значительно повысило комфорт пассажиров.
Новые «Орланы» оборудованы электронным табло, климат-контролем и аппаратами для обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, санитарные модули. Есть зарядка для мобильного телефона и электронная связь с машинистом. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и спецоборудование в санитарном узле. Количество мест для сидения — 138, в том числе, два — для инвалидов-колясочников.
«На таких рельсовых автобусах ездить намного удобнее, чем на наших стареньких поездах, которые были раньше. Очень приятно, что меняется всё в лучшую сторону», — поделилась впечатлениями одна из первых пассажирок Полина Голубева.
В Нерехту из Иваново рельсовый автобус пребывает в 09.37. Отбытие — в Иваново — в 18.37. На пути следования маршрута 11 остановок. Пригородный поезд проходит маршрут за 2 ч 8 мин. Стоимость проезда остается прежней — 257 рублей. При этом сохраняются все льготы, действующие на пригородных поездах.
Читайте также...
- Новые дизельные пригородные поезда начали курсировать в Ивановской области
- Новые рельсовые автобусы «Орлан» вышли на маршруты в Пермском крае и Свердловской области
- Метровагонмаш поставил на Сахалин три новых рельсовых автобуса РА-3 «Орлан»
30.05.2113:59:38
30.05.2114:10:18
30.05.2117:46:02