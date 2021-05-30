Компания «НИПОМ» наладила производство трансформаторных подстанций высокой заводской готовности
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Одна из последних разработок компании «НИПОМ» — Комплектная закрытая подстанция 110 кВ. Преимущество данного решения — в возможности сократить затраты и сроки строительства благодаря модульному принципу исполнения. Такой подход позволяет исключить необходимость координации подрядных организаций и работать с единым подрядчиком, обладающим компетенциями, опытом и ответственностью на всех стадиях реализации проекта.
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30.05.2117:34:01