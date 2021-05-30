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Производство

Компания «НИПОМ» наладила производство трансформаторных подстанций высокой заводской готовности

Графический рендер новой продукцииГрафический рендер новой продукции © sun9-13.userapi.com

Одна из последних разработок компании «НИПОМ» — Комплектная закрытая подстанция 110 кВ. Преимущество данного решения — в возможности сократить затраты и сроки строительства благодаря модульному принципу исполнения. Такой подход позволяет исключить необходимость координации подрядных организаций и работать с единым подрядчиком, обладающим компетенциями, опытом и ответственностью на всех стадиях реализации проекта.

 © sun9-44.userapi.com
Источник: https://vk.com/nipom?w=wall-176385874_204

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Нижегородская область, НИПОМ
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    30.05.2117:34:01

    Вот это дело.

    А то пока коробку возведут — уже трансформаторы ржавчиной покроются.

    #1233270
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