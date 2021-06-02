«Газпром гелий сервис» запустил первую установку сжижения природного газа на Дальнем Востоке

© www.gazprom.ru

ООО «Газпром гелий сервис» ввело в эксплуатацию первую на Дальнем Востоке малотоннажную установку сжижения природного газа ПАО «Газпром» на Логистическом центре обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ). Соответствующее разрешение получено от Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 27 мая 2021 года.

УСПГ возведена и подключена к сети газораспределения за короткий период — в течение семи месяцев, с целью дальнейшей непрерывной реализации товарного гелия. Установка позволит заправлять экологичным моторным топливом специально разработанные для проекта гелиевого ХАБа СПГ-тягачи КАМАЗ. Газомоторный транспорт обеспечит перевозку жидкого гелия в изотермических контейнерах по маршруту от Амурского газоперерабатывающего завода через ХАБ и далее в порты Приморского края.

Монотопливные седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO, предназначенные для транспортировки товарного гелия производства Амурского ГПЗ. Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров. Владивосток, ТОР «Надеждинская».

"Установка СПГ является стратегически важным объектом в рамках реализации Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров и первым малотоннажным проектом ПАО «Газпром» по производству СПГ на Дальнем Востоке. Реализация данного инвестпроекта дает старт развитию инфраструктуры СПГ в регионе", — говорит генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

Справка

ООО «Газпром гелий сервис» — уполномоченная компания по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ)», предназначенного для обслуживания криогенных контейнеров для перевозки жидкого гелия, которые будут поступать с Амурского ГПЗ и направляться на экспорт через порты Приморского края. Строительство ХАБа синхронизировано со строительством Амурского ГПЗ. Производственная мощность составит 60 млн куб. нм в год.

Возводимый объект станет первым и единственным предприятием такого рода в России и крупнейшим в мире хабом по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок.

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

Фото: пресс-служба ООО «Газпром гелий сервис»