Курс на звезды: представляем образовательные наноспутники Геоскана

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Наша компания запустила новое направление работы — и теперь мы готовы покорить космос! Представляем вам Геоскан 1U и Геоскан 3U, образовательные наноспутники стандарта CubeSat.

Название говорящее: наноспутники Геоскан 1U и Геоскан 3U имеют форму куба и прямоугольного параллелепипеда с габаритными размерами согласно стандарту CubeSat 1U и 3U с четырьмя или пятью солнечными панелями. В качестве полезной нагрузки можно использовать камеры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), приемники автоматических идентификационных систем (АИС) морских судов или малогабаритные научные приборы (геодезические приемники, детекторы космических лучей, приборы для биологических экспериментов).

Космические аппараты Геоскана 1U и Геоскана 3U предназначены для обучения школьников и студентов проектированию, программированию и сборке реальных космических аппаратов, сопровождения их летных испытаний и научных экспериментов на низкой околоземной орбите, а также для проведения конкурсов и экспериментов по радиолюбительской связи.

Платформы Геоскан 1U и Геоскан 3U разрабатываются в рамках российского образовательного проекта по созданию спутниковой группировки Space-π. В 2022 году планируется очередной запуск наноспутников, и для участия в нем университеты могут подать заявку до 20 июня 2021 года в Фонд содействия инновациям.

Геоскан входит в пятерку отечественных производителей спутниковых платформ для проекта Space-π. Участвующие в программе университеты могут выбрать CubeSat Геоскан 3U для работы со школьниками и студентами и поставить космический эксперимент на околоземной орбите.

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