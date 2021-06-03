Представляем Геоскан 701 —первый беспилотник с ДВС в модельном ряду компании «Геоскан»

© www.geoscan.aero

«Геоскан 701» — аэрофотосъемочный комплекс, разработанный для достижения максимальной производительности съемки за один полет благодаря использованию ДВС.

Новая модель беспилотного летательного аппарата (БПЛА) создана по классической аэродинамической схеме. Запаса топлива на борту хватает для 10 часов полета, за которые комплекс может преодолеть до 800 км. В качестве топлива используется смесь бензина и масла. Комплекс оснащен стартер-генератором, что позволяет выполнять автоматический запуск двигателя и обеспечивать питанием системы бортового радиоэлектронного оборудования и полезной нагрузки в полёте.

11 мая новый беспилотник передали в эксплуатацию. Он уже отработал свою первую задачу в Ленинградской области. Полет длился 8 часов 40 минут на высоте 700 м. Площадь съемки составила 210 км2, пройденный путь — 720 км. Разрешение полученных снимков — 9 см/пикс, перекрытие — 70/50.

© www.geoscan.aero

«Геоскан 701» оснащен полезной нагрузкой в виде полнокадровой камеры Sony RX1R II с разрешением 42 Мп и двухчастотного мультисистемного геодезического приемника Topcon B111. Запуск БПЛА осуществляется с катапульты, а посадка — на парашюте (баллонет смягчает приземление). Для контроля за самолетом на больших расстояниях используется дополнительный спутниковый модем. Масса самолета с полным баком и вышеупомянутой полезной нагрузкой составляет 19 кг, размах крыла — 3 м 30 см.

БПЛА с ДВС обладает большей производительностью, чем его «братья» на аккумуляторах. Например, «Геоскан 701» может за 3-4 полета полностью отснять Санкт-Петербург. Для примера приводим производительность других моделей компании. Сравнение выполнялось по оценке GeoscanPlanner.

Модель БПЛА S съемки с разрешением 10 см/пикс S съемки с разрешением 3 см/пикс «Геоскан 101» 14 км2 5 км2 «Геоскан 201» 55 км2 17 км2 «Геоскан 701» 250 км2 70 км2

Геоскан будет модернизировать беспилотник для использования других полезных нагрузок:

мультиспектральной камеры;

лидара;

магнитометра;

камеры более высокого разрешения.

В дальнейшем также планируется адаптировать его и к съемке в горах на высоте более 3000 м над уровнем моря.

Основное преимущество «Геоскан 701» — возможность выполнять съемку труднодоступных районов, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, когда точка старта может находиться на значительном удалении от объекта съемки.

© www.geoscan.aero