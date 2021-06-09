В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть ( 2021 г.)

В Каменке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс © kamenka.pnzreg.ru

Пензенская область

г.Каменка

В Каменке, 1 июня состоялось долгожданное официальное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), строительство которого началось 6 мая 2020 года.

© kamenka.pnzreg.ru

Универсальный зал площадью 1260 кв. м предназначен для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, фитнес-аэробике и др. видов спорта.

© kamenka.pnzreg.ru

© kamenka.pnzreg.ru

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г.Москва

Ново-Переделкино

photo_2021-05-16_16-15-30.jpg © nash-les.info

15 мая состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Арктика», расположенного вблизи Ульяновского лесопарка на Новоорловской улице.4 ледовые арены, бассейн и спортзалы открыты для посещения не только для детей, но и для взрослых.

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photo_2021-05-16_16-12-26 (2).jpg © nash-les.info

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https://nash-le...nfo/news/11198/

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© shatura.ru

Московская область

г. Дмитровский Погост

Новый ФОК успели привести в соответствие со всеми требованиями безопасности к 1 июня — Дню защиты детей. И сегодня именно юные спортсмены стали главными героями праздника, посвящённого знаковому событию

© shatura.ru

Пока здесь открыты секции по волейболу, футболу и боксу. В перспективе — занятия другими видами спорта и хореографией.

© shatura.ru

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Республика Коми

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

В ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»

Торжественная церемония открытия состоялась 8 июня

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр» построен в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и Правительством республики. Спортивный комплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров одновременно может принимать около ста человек. Он включает в себя плавательный бассейн, залы для единоборств, фитнес-зал, тренерские комнаты, раздевалки, гардероб и буфет.

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

В рамках проекта благоустроена прилегающая территория. Также рядом располагаются обустроенный на средства ЛУКОЙЛа сквер со стелой «Пламя» и детской площадкой «Нефтеград».

Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru

https://rkomi.ru/news/970