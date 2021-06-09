В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть ( 2021 г.)
В Каменке открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс © kamenka.pnzreg.ru
Пензенская область
г.Каменка
В Каменке, 1 июня состоялось долгожданное официальное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), строительство которого началось 6 мая 2020 года.
Универсальный зал площадью 1260 кв. м предназначен для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, фитнес-аэробике и др. видов спорта.
https://kamenka...s/sport/315891/
г.Москва
Ново-Переделкино
15 мая состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Арктика», расположенного вблизи Ульяновского лесопарка на Новоорловской улице.4 ледовые арены, бассейн и спортзалы открыты для посещения не только для детей, но и для взрослых.
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Московская область
г. Дмитровский Погост
Новый ФОК успели привести в соответствие со всеми требованиями безопасности к 1 июня — Дню защиты детей. И сегодня именно юные спортсмены стали главными героями праздника, посвящённого знаковому событию
Пока здесь открыты секции по волейболу, футболу и боксу. В перспективе — занятия другими видами спорта и хореографией.
https://www.sha...korobovo-269049
Республика Коми
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
В ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»
Торжественная церемония открытия состоялась 8 июня
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр» построен в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и Правительством республики. Спортивный комплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров одновременно может принимать около ста человек. Он включает в себя плавательный бассейн, залы для единоборств, фитнес-зал, тренерские комнаты, раздевалки, гардероб и буфет.
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
В рамках проекта благоустроена прилегающая территория. Также рядом располагаются обустроенный на средства ЛУКОЙЛа сквер со стелой «Пламя» и детской площадкой «Нефтеград».
Изображение новости "Соцпартнёрство с ЛУКОЙЛом: в ухтинском посёлке Ярега построили физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтёр»" © rkomi.ru
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