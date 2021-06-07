Ростсельмаш выпустил новую модель зерноуборочного комбайна Т500

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Как сообщила пресс-служба ростовского производителя сельхозтехники «Ростсельмаш», в июне 2021 года завод представил новую модель двухбарабанного зерноуборочного комбайна 6 класса Т500, предназначенного для уборки всех основных культур на полях с урожайностью от 40 центнеров с гектара.

Производительность новой машины до 30 тонн в час, площадь обмолота — 3,3м2.

Комбайн оснащается дизельным двигателем Cumminsмощностью 360 л.с.

Новая модель оснащена системой обмолота Tetra Processor с гибкой декой с электрогидравлическим регулированием зазоров на всем протяжении, которая устанавливается в выпускаемой заводом серийной модели зерноуборочного комбайна RSM 161.

В сентябре 2020 года два предсерийных образца комбайна Т-500 прошли успешную обкатку, потери зерна не превысили нормативных 1,5 процентов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3rhmWiAR_50

Новая машина стала восьмой моделью в линейке зерноуборочных комбайнов, выпускаемых компанией «Ростсельмаш».

Ранее заводом был осовен выпуск зерноуборочных комбайнов моделей TORUM 785, TORUM 750, RSM 161, ACROS, VECTOR 450 Track, VECTOR 410, NOVA, а также выпущена новая модель зерноуборочного комбайна АКРОС-595 Плюс, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».