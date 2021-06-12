«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал российским компаниям партии новых тягачей «КАМАЗ»

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29 мая 2021 года «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» совместно с официальным дилером «КАМАЗа» ООО «ТЦ «ВОСТОК» передал в лизинг 10 автомобилей КАМАЗ-5490 лизингополучателю из Санкт-Петербурга — ООО «Миларин».

Переданные в лизинг от производителя седельные тягачи КАМАЗ-5490 оснащены двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401л.с., кабиной Daimler с пружинной подвеской и спальным местом, системой нейтрализации отработанных газов (AdBlue), механической коробкой передач ZF 16S2220TD, задним мостом Daimler HL6 и системой круиз-контроля.

Клиент Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрёл автотехнику КАМАЗ в связи с расширением и обновлением автопарка. ООО «Миларин» основано в 1999 году. Специфика деятельности компании — автомобильные магистральные грузоперевозки по РФ, СНГ и странам ЕС. Предприятие активно развивается и намерено продолжать сотрудничество с «КАМАЗ-ЛИЗИНГом» по обновлению своего автопарка новыми КАМАЗами.

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4 мая 2021 года партия из двух десятков тягачей КАМАЗ-5490-S5 NEO2 поставлена в адрес ГК «CRAFTER».

Вся техника приобретена на условиях программы «Лизинг от производителя» Лизинговой компании «КАМАЗ» в рамках ранее подписанного соглашения о масштабном развитии партнёрства. Цель сотрудничества — реализация плана стратегического развития по расширению автопарка ГК «КРАФТЕР» и увеличению доли на рынке грузовых автоперевозок России. Автомобили направлены в Калугу, Тулу и Тимашевск. Именно в этих регионах проходит масштабное развитие дивизиона «Собственный транспорт» компании-партнёра.

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3 июня 2021 года «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку 14 газодизельных тягачей КАМАЗ-5490-802-DC партнёром из города Шахты ООО «Новороссийский прокатный завод». Договор лизинга заключён по индивидуальным условиям «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» для представителей крупного бизнеса.

В 2020 году клиент приобрёл с помощью Лизинговой компании «КАМАЗ» 50 грузовиков КАМАЗ-5490-892-DC и 6 КАМАЗ-5490-893-DC. В этом году ООО «Новороссийский прокатный завод» отдало предпочтение КАМАЗ-5490-802-DC. Современные грузовикимогут эксплуатироваться на смеси дизельного топлива с метаном либо исключительно на дизтопливе, что расширяет возможности их применения там, где неразвитая сеть газозаправочных станций. Преимущество грузовых автомобилей состоит в том, что они обладают комфортной кабиной для поездок на дальние расстояния, могут работать в двух режимах и с ощутимым снижением затрат на топливо. Так, за счёт низкой стоимости метана владелец может сэкономить на топливе до 500 тысяч рублей при среднегодовом пробеге 185 тысяч км.

ООО «Новороссийский прокатный завод» приобрело современные грузовики КАМАЗ для обеспечения поставки сырья (лома черных металлов), для производства готовой продукции (заготовки непрерывнолитой и арматуры), отправки готовой продукции в порт погрузки или к покупателям. Компания занимается чёрной металлургией.

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