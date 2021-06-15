На «КАМАЗе» собрали первые опытные образцы тягача КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении

© sun9-41.userapi.com

На «КАМАЗе» собрали первые опытные образцы магистрального тягача КАМАЗ-54901, работающего в двухтопливном режиме.

Газодизельный автомобиль КАМАЗ-54901 стал продолжением линейки магистральных тягачей поколения К5. В новой модификации автомобиля применён двухтопливный режим работы двигателя на смеси дизеля и компримированного природного газа (КПГ) в пропорциях 60/40, соответственно. Это позволяет значительно экономить на дизтопливе при эксплуатации автомобиля.

На сегодня собрано два таких автомобиля — один в Научно-техническом центре «КАМАЗа», другой — на главном сборочном конвейере автомобильного завода. По своим техническим характеристикам они не отличаются от своей дизельной версии, различие лишь в системе подачи топлива. Подсборка газового оборудования происходит в газовом корпусе.

На участке подсборки газобаллонного оборудования (ГБО) собирается кассета для автомобиля КАМАЗ-54901. Она состоит из четырёх баллонов по сто литров каждый (для работы на КПГ) с вентилями, трубками, манометром, заправочными устройствами и фитингами фирмы Swagelok. Кассета собирается в определенной последовательности, согласно конструкторской документации.

Собранная кассета перемещается в специальный бокс опрессовки ГБО, где производится опрессовка кассеты воздухом до 20 Мпа (200 атмосфер), что позволяем выявить все скрытые дефекты до установки кассеты на автомобиль. Результаты опрессовки фиксируются в журнале, где указывается дата опрессовки, номера баллонов и ответственный по опрессовке.

Далее кассета перемещается на участок установки ГБО, где производится её установка с правой стороны на раму автомобиля. Здесь же производится установка оборудования ф. Prinz для работы автомобиля КАМАЗ-540901 в двухтопливном режиме. В комплект этого оборудования входит электронный блок управления, жгут для подключения, конвертор напряжения с 24 В до12 В, редуктор, фильтр газа, газопроводы, рукава для системы охлаждающей жидкости, кнопка переключения системы и комплект кронштейнов для крепежа оборудования на автомобиле. Собранный автомобиль перемещается в бокс опрессовки автомобилей, где производится окончательная опрессовка магистральных газопроводов ГБО. Полученные результаты также фиксируются документально.

После окончания опрессовки ГБО автомобиль перемещается в зону заправки, где осуществляется первая заправка кассеты КПГ от передвижного автомобильного газового заправщика на компримированном природном газе. Затем автомобиль отправляется на трек, где производится обкатка и проверка работоспособности автомобиля в двухтопливном режиме.

Изначально автомобиль работает и прогревается на дизельном топливе. При достижении температуры двигателя 40 градусов можно переходить в двухтопливный режим работы. Для выбора режима достаточно нажать кнопку системы газодизель на панели приборов, и автомобиль перейдет в двухтопливный режим работы двигателя, кнопка индикации загорится зелёным цветом, отображая уровень топлива в баллонах. Повторное нажатие кнопки приведёт к отключению этой системы. Индикатор загорится белым цветом, что будет означать переход системы в режим ожидания.

«По окончанию проведения дорожных испытаний на треке автомобиль КАМАЗ-54901 возвращается в газовый корпус для установки защитных кожухов и предъявления отделу технического контроля. После этого на автомобиль оформляются необходимые документы, сертификаты на ГБО и прикладываются паспорта баллонов ГБО. Затем товарный автомобиль КАМАЗ-54901 перемещается в АО «ТФК «КАМАЗ» для последующей передачи потребителю», — пояснил начальник бюро ОАЭСП Руслан Арслангараев.

Применение в автомобилях двухтопливной системы питания двигателя позволит повысить экономический эффект использования автомобиля: экономия дизельного топлива за счёт замещения газом позволит увеличить запас хода и снизит затраты на топливо за счёт разницы в цене между газом и дизельным топливом. Кроме того, применение в автомобилях двухтопливной системы питания двигателя позволит уменьшить загрязнение окружающей среды за счёт отсутствия выброса твёрдых частиц при сгорании газа. Кроме того, меньшее отложение продуктов сгорания на поршневой группе повысит ресурс двигателя с сохранением всех его мощностных характеристик. При отключении подачи газа автомобиль КАМАЗ-54901полностью сохраняет свою работоспособность в дизельном режиме — характеристики не отличаются от обычных дизельных аналогов.

На данный момент автомобиль прошёл сертификацию одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В ближайшее время один из образцов будет передан в подконтрольную эксплуатацию для получения обратной связи по работе этой версии автомобиля. Согласно производственному плану, уже в августе газодизельная версия магистрального тягача КАМАЗ-54901 должна быть запущена в серийное производство.