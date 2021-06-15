На Ставрополье занялись промышленным выращиванием чеснока и чесночных стрелок

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В Ставропольском крае самообеспеченность по чесноку составляет 26%. Изменить эту ситуацию и внести вклад в программу импортозамещения решило ООО «Изобилие» из Георгиевского округа Ставропольского края.

— На российском рынке более 70% чеснока — импортного производства, в основном его привозят из Китая. В рамках программы импортозамещения мы решили заняться выращиванием отечественного чеснока, посеяли поздний озимый чеснок для товарного хранения, подобрали три сорта отечественной селекции. Под урожай 2021 года высадили 200 га: таких объемов в Ставропольском крае еще не было, — рассказал исполнительный директор ООО «Изобилие» Юрий Ищенко.

К выращиванию чеснока в хозяйстве подошли основательно: до созревания овоща еще далеко, а урожай здесь уже собирают. Спросом пользуются не только привычные высушенные головки, но и молодые чесночные стрелки. Нетрадиционным для края сырьем заинтересовалась дагестанская компания — один из крупнейших производителей маринованной продукции из чеснока в России.

— Мы отправили в Дагестан уже свыше 50 тонн стрелок. Для наших партнеров из республики — это выгодное сотрудничество. В крае чеснок не сажают в таких масштабах: обычно это 30-50 соток в ЛПХ, поэтому закупщику приходится собирать сырье по всему региону, что логистически невыгодно. К тому же у таких крупных предприятий, как наше, вопросы контроля качества и технологии выращивания находятся на более высоком уровне, — пояснил Юрий Ищенко.

В ближайшие дни на предприятии приступят к сбору молодого чеснока — на будущий урожай уже есть покупатели и в Дагестане, и в центральной России. Этой продукции здесь планируется реализовать около 300 тонн продукции. Остальной урожай поспеет значительно позже, но к его сбору в хозяйстве уже готовы: своего часа ждут специализированные комбайны импортного производства. Всего с 200 га планируют собрать порядка 2 тыс. тонн чеснока.

— В этом году под овощи открытого грунта в крае отведено свыше 11 тыс. га. Овощеводы края уже получили 118 млн рублей несвязанной господдержки. Основными культурами для нас традиционно являются картофель, лук, капуста, томаты, а вот доля чеснока довольно низкая. Рынок сегодня заполнен китайским чесноком, хотя отечественный его значительно превосходит по вкусовым и прочим характеристикам, — подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

ООО «Изобилие» из Георгиевского округа специализируется, прежде всего, на производстве семян. Под семеноводство здесь отведено 4 тыс. га орошаемых земель — это одни из крупнейших в крае сельхозугодия под мелиорацией. В приоритете у производителя — семена кукурузы, подсолнечника, сои и озимой пшеницы.

Но заняв прочные позиции в сфере семеноводства, предприятие решило освоить отрасль овощеводства. В прошлом году здесь в порядке эксперимента высадили картофель, морковь, лук, чеснок.