В Пензенской области запускают первое в России производство токарных патронов

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Новый, шестой по счету резидент приступает к работе на территории опережающего развития «Заречный» в Пензенской области. Соответствующее соглашение было заключено между АО «Атом-ТОР» и ООО «Титан-инструмент».

По проекту запланирована покупка современного высокоточного оборудования с уменьшенным потреблением электроэнергии и низким уровнем шума. Начальный этап предполагает выпуск 360 патронов год, в дальнейшем объем будет наращиваться. Также предусмотрен выпуск кулачков комплектующих деталей токарных патронов. Проект предполагает привлечение инвестиций в размере 20 млн рублей и создание шести новых рабочих мест

В России не был налажен выпуск такого важного элемента оснастки токарных станков как токарные патроны и генеральный директор ООО «Титан-инструмент» Олег Кузьмичев рассчитывает на сотрудничество с ведущими станкостроительными заводами страны.

«Мы планируем, что оптимизация труда, а также налоговые льготы, действующие на ТОСЭР, позволят удерживать отпускную цену ниже среднерыночной», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин выразил уверенность в том, что многолетний опыт работы на рынке механической обработки металлов позволит команде первоклассных специалистов «Титан-инструмент» внедрить в производство продукт, соответствующий лучшим мировым аналогам.

Продукция резидентов ТОСЭР «Заречный» постепенно становится неотъемлемой частью цепочек поставок предприятий многих важных для экономики России отраслей промышленности. К примеру, компания «Атоммаш» изготавливает здесь комплектующие для маневровых тепловозов, компания «ВЭЛП» готовится к запуску производства электродов для ручной электродуговой сварки, а предприятие «СтандартСтрой» возводит крупный высокотехнологичный комплекс по производству строительных материалов. Всего 6 компаний с общим объемом инвестиционных обязательств порядка 450 млн рублей развивают на ТОСЭР свои проекты. Их выход на пиковую мощность обеспечит создание около 300 новых рабочих мест.