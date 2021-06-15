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Производство

В Пензенской области запускают первое в России производство токарных патронов

 © startatom.nichost.ru

Новый, шестой по счету резидент приступает к работе на территории опережающего развития «Заречный» в Пензенской области. Соответствующее соглашение было заключено между АО «Атом-ТОР» и ООО «Титан-инструмент».

По проекту запланирована покупка современного высокоточного оборудования с уменьшенным потреблением электроэнергии и низким уровнем шума. Начальный этап предполагает выпуск 360 патронов год, в дальнейшем объем будет наращиваться. Также предусмотрен выпуск кулачков комплектующих деталей токарных патронов. Проект предполагает привлечение инвестиций в размере 20 млн рублей и создание шести новых рабочих мест

В России не был налажен выпуск такого важного элемента оснастки токарных станков как токарные патроны и генеральный директор ООО «Титан-инструмент» Олег Кузьмичев рассчитывает на сотрудничество с ведущими станкостроительными заводами страны.

«Мы планируем, что оптимизация труда, а также налоговые льготы, действующие на ТОСЭР, позволят удерживать отпускную цену ниже среднерыночной», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин выразил уверенность в том, что многолетний опыт работы на рынке механической обработки металлов позволит команде первоклассных специалистов «Титан-инструмент» внедрить в производство продукт, соответствующий лучшим мировым аналогам.

Продукция резидентов ТОСЭР «Заречный» постепенно становится неотъемлемой частью цепочек поставок предприятий многих важных для экономики России отраслей промышленности. К примеру, компания «Атоммаш» изготавливает здесь комплектующие для маневровых тепловозов, компания «ВЭЛП» готовится к запуску производства электродов для ручной электродуговой сварки, а предприятие «СтандартСтрой» возводит крупный высокотехнологичный комплекс по производству строительных материалов. Всего 6 компаний с общим объемом инвестиционных обязательств порядка 450 млн рублей развивают на ТОСЭР свои проекты. Их выход на пиковую мощность обеспечит создание около 300 новых рабочих мест.

Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/126920

малый и средний бизнес, станкостроение , Пензенская область, импортозамещение
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    15.06.2120:48:07

    Всему, что касается импортозамещения в станкостроении — однозначный плюс.

    #1234288
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      15.06.2121:58:57

      Хорошо бы для непосвященных раскрывать узкую терминологию вроде «патронов».

      #1234291
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        15.06.2122:06:16

        Токарный патрон (зажимной патрон) — устройство для крепления деталей или инструмента на оси шпинделя токарного станка.

        #1234292
  • Kolyda Kolyda
    15.06.2122:42:02

    Неужели наша промышленность настолько деградировала, что элементарного изделия выпускать не могло… Токарный патрон выпускался тысячами различными заводами… Десяток деталей… А сейчас 360 штук в год на всю страну! Ужас!

    #1234294
    • Нет аватара Лексур
      15.06.2123:10:33

      Настолько деградировала, что трубы большого диаметра выпускает, которые «высокотехнологичный» СССР везде закупал. Это для того, чтобы вы про «небесный СССР» не сочиняли. А по существу, при том объёме станков, что прежде был, не было смысла этим заниматься. Кстати, в авиапромышленности времён Союза, очень шмроко использовались импортные станки; это чтобы и про это не выдумывали.

      Отредактировано: Лексур~23:11 15.06.21
      #1234296
  • александр столярчук александр столярчук
    15.06.2123:08:21

    Мелочь, а приятно. )) Тоже нужное дело

    #1234295
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