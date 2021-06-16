«Газпром нефть» запустила в эксплуатацию Тазовское месторождение

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«Газпром нефть» начала промышленную добычу углеводородов на Тазовском месторождении на севере ЯНАО. Это первый в России нефтегазодобывающий промысел, инфраструктура которого создавалась в условиях жестких ограничений во время пандемии COVID-19. Месторождение станет центром нового добывающего кластера «Газпром нефти» с геологическими запасами около 1,1 млрд тонн нефти.

Церемония запуска Тазовского месторождения прошла 16 июня в формате телемоста между нефтепромыслом и Центром цифровой трансформации «Цифергауз» компании в Санкт-Петербурге.

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию полный инфраструктурный комплекс промысла, начав разработку нефтяной оторочки Тазовского месторождения, одного из наиболее сложных активов ЯНАО. Его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа. Производственная инфраструктура промысла включает нефтяные и газовые скважины, газотурбинную электростанцию, установки подготовки нефти и газа, нефте- и газопроводы, приемо-сдаточный пункт, жилой комплекс для сотрудников. В перспективе ежегодный уровень добычи достигнет 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд м3 газа.

Строительство промысла велось в условиях жестких ограничений из-за пандемии COVID-19, которые осложняли доставку грузов, допуск подрядчиков и вахтового персонала. Система барьеров против COVID-19 «Газпром нефти» и эффективное проектное управление позволили преодолеть вызовы и ускорить запуск объекта. При проектировании и строительстве использовались цифровые инструменты — BIM-моделирование, цифровой «двойник» месторождения. Контроль и приемка работ велись дистанционно с помощью дронов и воздушно-лазерного сканирования. Применение блочно-модульного подхода сократило объемы капитального строительства и вдвое уменьшило сроки обустройства инфраструктуры промысла.

Тазовское нефтегазоконденсантное месторождение (НГКМ) является частью перспективного добычного кластера «Газпром нефти» в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. В проект также входят Меретояхинское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. Геологические запасы всех активов составляют около 1,1 млрд тонн нефти и 492 млрд м3 газа, и включают в себя как традиционные запасы, так и ресурсы ачимовской толщи. В настоящее время на участках продолжаются геологоразведочные работы, по результатам которых «Газпром нефть» сформирует стратегию разработки кластера. Эксплуатацией нового актива займется дочернее предприятие компании — «Меретояханефтегаз».

"Тазовское — первое в России нефтегазовое месторождение, которое запущено в эксплуатацию после пика пандемии. Это стало возможным благодаря созданной нами эффективной системе барьеров против COVID-19, а также — цифровым технологиям. Они позволили выполнять и контролировать многие работы дистанционно, в том числе с помощью беспилотников. Тазовское — одно из первых месторождений, открытых в ЯНАО еще в 1960-х годах. Но начать его полномасштабное освоение без современных инновационных подходов и решений было невозможно. Символично, что запуск Тазовского открывает новую страницу в истории нефтегазодобычи в Заполярье. Этот масштабный проект, в который мы инвестируем свыше 150 млрд рублей до 2030 года, станет ядром нового центра добычи «Газпром нефти» в Арктике с геологическим потенциалом свыше 1 млрд тонн нефти", — сообщил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Справка

На момент открытия в 1962 году Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение превосходило по запасам газа все разведанные месторождения Западной Сибири.

Запасы Тазовского НГКМ залегают в нефтяной оторочке — тонком слое нефти между газовой шапкой и водяным горизонтом. Месторождение отличается низкой пластовой температурой, высоким газовым фактором и преобладанием высоковязкой нефти. Бурение осуществляется в сверхтонком пласте высотой около 8 метров, что требует ювелирной точности и применения высокотехнологичного скважинного оборудования. Для разработки тазовских залежей используются многозабойные и многоствольные скважины с протяженностью горизонтального участка более 2000 метров, в том числе — конструкции типа «фишбон». По уровню сложности и уникальности скважины Тазовского НГКМ приравниваются к морским и являются одними из наиболее сложных в мировой практике.

«Фишбон» (англ. fishbone — «рыбья кость») — многоствольная скважина с особой траекторией, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. В результате скважина по своей форме напоминает рыбий скелет. Такая конструкция позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта.

Строительство инфраструктуры Тазовского месторождения велось оператором крупных проектов компании — «Газпромнефть-Развитием».

Нефтегазодобывающий кластер «Газпром нефти» в Надым-Пур-Тазовском регионе включает в себя Тазовское, Меретояхинское и Северо-Самбургское месторождения, а также два Западно-Юбилейных участка.

Меретояхинское месторождение находится на ранней стадии добычи. На участке проведены масштабные геологоразведочные работы, на основании результатов которых ведется актуализация геологической модели актива, программы его разработки и инфраструктурных решений.

Геологические запасы Северо-Самбургского участка оцениваются в 460 млн тонн нефти. На месторождении переиспытаны разведочные скважины, выполнена высококачественная 3D-сейсморазведка и пробурены две горизонтальные скважины с многостадийным ГРП. С учетом собранной информации актуализируется план дальнейших геологоразведочных исследований и стратегия разработки актива.

Западно-Юбилейные участки входят в Нерутинскую поисковую зону Надымского района ЯНАО. «Газпром нефть» проводит расширенный комплекс геолого-геофизических скважинных исследований. Геологоразведочные работы будут завершены к 2023 году. На их основе будет актуализирован бизнес-кейс проекта.

Ачимовская толща — пласты, расположенные в нижней части меловых отложений. Ачимовские залежи распространены в пределах практически всего Западно-Сибирского бассейна на площади свыше 900 тыс. км2. Наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Ачимовские пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов. По оценкам специалистов, общие запасы ачимовской толщи достигают 60 млрд тонн нефти.

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru

© www.gazprom-neft.ru