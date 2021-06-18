«Русская Трапеза» изготовила автоматическую линию для производства мучных смесей

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«Русская Трапеза» изготовила под заказ и запустила на предприятии компании-заказчика автоматическую линию по смешиванию и упаковке в мешки мучных смесей. Разработанный комплекс оборудования представляет собой производственную линию, работающую в непрерывно-периодическом цикле.

Основные участки линии:

Растаривание. Мука, поставляемая на производство в мешках, растаривается при помощи ручного растаривателя. Для обеспыливания процесса растариватель оснащён встроенной системой аспирации. Транспортирование. Растаренная мука автоматически подаётся в бункер смесителя, а затем на другие участки линии вакуумной пневматической трассой. Приготовление смесей. Установленный смеситель смешивает необходимые сухие ингредиенты в заданных пропорциях. Для подготовки микрокомпонентов в смесь предусмотрена система «рецепт-менеджер». Просеивание. Готовые смеси дополнительно очищаются при помощи вибрационного просеивателя и магнитного сепаратора, на которых отделяются посторонние включения, комочки, а так же ферропримеси. Дозирование. Подготовленные смеси вакуумной пневмотрассой подаются на узел дозирования и фасовки смесей в мешки, который включает весовое устройство на тензодатчиках и съёмный мешкозахват (зажимного устройства). Дозатор отмеряет заданное количество смеси, после чего сбрасывает его в мешок, установленный непосредственно под дозатором. Оператор вручную снимает наполненную тару и отправляет её на рольганг мешкозашивочной машины. Зашивка мешка. Мешкозашивочная машина работает в автоматическом режиме согласно установленным настройкам (регулировке по формату и размеру мешка).

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