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Модернизация

ОДК повысила качество лопаток двигателей самолетов дальней авиации

 © uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха приступила к выпуску продукции на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» на новом производственном участке, который укомплектован современными российскими автоматизированными установками ионно-плазменного напыления и вакуумными печами. Оборудование позволит улучшить качество защитных покрытий лопаток двигателей НК-25 и НК-32-02 для самолетов дальней авиации ВКС России.

Новое оборудование с программным управлением осуществляет напыление и обработку жаростойких покрытий самых «нагруженных» элементов «горячей» части двигателя — рабочих лопаток турбины первой и второй ступеней двигателей НК-25, применяемых на самолетахТу-95МС, а также двигателей НК-32 серии 02 для ракетоносцев Ту-160. Каждая установка оснащена 24 «посадочными» местами для размещения лопаток, снабжена автоматическими системами контроля безопасности и бесперебойной работы.

«Новое оборудование позволяет наносить на лопатки двигателей жаро- и эррозионностойкие покрытия, увеличивающие ресурс работы деталей. Дополнительное программное управление повышает производительность процесса напыления, гарантирует стабильность производства и контроль качества покрытия. Благодаря цифровизации процесса обеспечивается непрерывный автоматический контроль качества работ», — сказал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов"Алексей Соболев.

Обработанные методом ионно-плазменного напыления изделия проходят диффузионный отжиг в вакуумных печах, также оснащенных программным управлением. Печи оснащены автономными системами охлаждения и могут выполнять работы в круглосуточном режиме, а расположение оборудования на одном участке существенно сокращает время на производство.

 © uecrus.com
Источник: https://www.uecrus.com/rus/presscenter/odk_news/?ELEMENT_ID=3442

Ростех, ОДК
  • Нет аватара srozmirovich
    21.06.2122:09:09

    Отличная новость. Еще хорошо бы написать, кто из российских производителей поставил эту чудо-технику. На фотографии, во всяком случае, — печи ООО «ЭВТ» из Петушков (Владимирская область) — [ссылки отключены]

    Отредактировано: srozmirovich~22:09 21.06.21
    #1234635
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