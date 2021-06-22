Завод «ТОНАР» выпустил новую модель полуприцепа со сдвижным полом
Завод «ТОНАР» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), выпустил полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89. Модель не имеет аналогов в российском машиностроении, сообщает пресс-служба предприятия.
Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.
Гидравлическая система подвижных полов используется для ускоренной разгрузки различных сыпучих грузов, а также фасованного и упакованного груза. Пол пропорционально, пошагово — сначала одной третью реек, потом второй и третьей, не сцепляясь с грузом, отъезжает в стартовую, готовую к передвижению позицию, а затем все рейки единым движением-шагом двигают груз.
С подобной системой подвижного пола разгрузить 90-кубовый кузов полуприцепа, заполненный щепой, торфом, бытовым мусором, отходами производства или иным грузом, массой около 35 тонн, возможно, всего за 15 минут. Погрузка — разгрузка происходит по горизонтали, не опасны относительные неровности, а так же неустойчивые грунты площадок разгрузки. Разгрузка может осуществляться в помещениях с высотой потолка ненамного выше высоты полуприцепа и не требует погрузчика внутри кузова.
Основные характеристики:
- передняя вынесенная ось,
- геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.,
- алюминиевый кузов,
- облегченная конструкция рамы,
- осевой агрегат собственного производства,
- блок-подшипник в ступице колеса.
Модель Тонар SDP4-89 не имеет аналогов в российском машиностроении. Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.
Полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89:
- система подвижных полов Cargo Floor;
- ускоренная разгрузка;
- разгрузка в помещениях с ограниченной высотой;
- передняя вынесенная ось;
- геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.;
- алюминиевый кузов;
- облегченная конструкция рамы
- осевой агрегат собственного производства;
- блок-подшипник в ступице колеса;
- гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу.
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