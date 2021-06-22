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Производство

Завод «ТОНАР» выпустил новую модель полуприцепа со сдвижным полом

 © tonar.info

Завод «ТОНАР» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), выпустил полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89. Модель не имеет аналогов в российском машиностроении, сообщает пресс-служба предприятия.

Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.

Гидравлическая система подвижных полов используется для ускоренной разгрузки различных сыпучих грузов, а также фасованного и упакованного груза. Пол пропорционально, пошагово — сначала одной третью реек, потом второй и третьей, не сцепляясь с грузом, отъезжает в стартовую, готовую к передвижению позицию, а затем все рейки единым движением-шагом двигают груз.

С подобной системой подвижного пола разгрузить 90-кубовый кузов полуприцепа, заполненный щепой, торфом, бытовым мусором, отходами производства или иным грузом, массой около 35 тонн, возможно, всего за 15 минут. Погрузка — разгрузка происходит по горизонтали, не опасны относительные неровности, а так же неустойчивые грунты площадок разгрузки. Разгрузка может осуществляться в помещениях с высотой потолка ненамного выше высоты полуприцепа и не требует погрузчика внутри кузова.

Основные характеристики:

  • передняя вынесенная ось,
  • геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.,
  • алюминиевый кузов,
  • облегченная конструкция рамы,
  • осевой агрегат собственного производства,
  • блок-подшипник в ступице колеса.

Модель Тонар SDP4-89 не имеет аналогов в российском машиностроении. Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.

Полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89:

  • система подвижных полов Cargo Floor;
  • ускоренная разгрузка;
  • разгрузка в помещениях с ограниченной высотой;
  • передняя вынесенная ось;
  • геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.;
  • алюминиевый кузов;
  • облегченная конструкция рамы
  • осевой агрегат собственного производства;
  • блок-подшипник в ступице колеса;
  • гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу.

 © tonar.info

 © tonar.info
Источник: https://tonar.info/company/news/vremya-novinok-/

Московская область, ТОНАР, Росспецмаш, спецтехника, машиностроение
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