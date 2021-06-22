Завод «ТОНАР» выпустил новую модель полуприцепа со сдвижным полом

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Завод «ТОНАР» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), выпустил полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89. Модель не имеет аналогов в российском машиностроении, сообщает пресс-служба предприятия.

Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.

Гидравлическая система подвижных полов используется для ускоренной разгрузки различных сыпучих грузов, а также фасованного и упакованного груза. Пол пропорционально, пошагово — сначала одной третью реек, потом второй и третьей, не сцепляясь с грузом, отъезжает в стартовую, готовую к передвижению позицию, а затем все рейки единым движением-шагом двигают груз.

С подобной системой подвижного пола разгрузить 90-кубовый кузов полуприцепа, заполненный щепой, торфом, бытовым мусором, отходами производства или иным грузом, массой около 35 тонн, возможно, всего за 15 минут. Погрузка — разгрузка происходит по горизонтали, не опасны относительные неровности, а так же неустойчивые грунты площадок разгрузки. Разгрузка может осуществляться в помещениях с высотой потолка ненамного выше высоты полуприцепа и не требует погрузчика внутри кузова.

Основные характеристики:

передняя вынесенная ось,

геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.,

алюминиевый кузов,

облегченная конструкция рамы,

осевой агрегат собственного производства,

блок-подшипник в ступице колеса.

Модель Тонар SDP4-89 не имеет аналогов в российском машиностроении. Полуприцеп оснащен 4-осным шасси с передней вынесенной осью, что позволяет эксплуатировать технику в условиях строгого весового контроля. Модель предназначена для сцепки с тягачом с колесной формулой 4×2.

Полуприцеп со сдвижным полом Тонар SDP4-89:

система подвижных полов Cargo Floor;

ускоренная разгрузка;

разгрузка в помещениях с ограниченной высотой;

передняя вынесенная ось;

геометрический объем перевозимого груза 89 куб.м.;

алюминиевый кузов;

облегченная конструкция рамы

осевой агрегат собственного производства;

блок-подшипник в ступице колеса;

гарантия 36 месяцев без ограничения по пробегу.

© tonar.info

© tonar.info