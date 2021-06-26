Новые и модернизированные объекты здравоохранения. Обзор

Обзор завершённых проектов, ранее не опубликованных на сайте

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Амбулаторию на 110 посещений в смену открыли в новой Москве

В поселении Щаповское на территории Новой Москвы открыли новую амбулаторию, рассчитанную на 110 посещений в смену. В здании можно будет пройти основные медицинские процедуры — от консультации с врачом до полной диагностики.

Амбулатория оснащена всей необходимой мебелью и современным оборудованием. Для пациентов с ограниченными физическими возможностями созданы все необходимые условия.

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На первом этаже посетителей встречает детское отделение с отдельным входом, зоной комфортного пребывания и регистратурой. Здесь также оборудованы вестибюль и пункт выдачи молочных продуктов.

Во взрослом отделении для пациентов предусмотрены кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар и лечебно-профилактическое подразделение. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга открылась новая станция скорой помощи

В Тиньковом переулке в Пушкине завершилось строительство станции скорой помощи. Отделение включает в себя три корпуса: главный двухэтажный, а также два дополнительных одноэтажных с боксами для размещения 15 карет скорой помощи.

Сегодня станция скорой помощи обслуживает 242 тысячи человек, из них 56 тысяч — дети. Здесь работает 207 сотрудников, из них 46 врачей и 135 фельдшеров. Созданы две анестезиолого-реанимационные бригады. Подразделение полностью обеспечено лекарствами и расходными материалами.

© Фото из открытых источников

© nevnov.ru

© nevnov.ru

© nevnov.ru

Санитарные автомобили работают в круглосуточном режиме, они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и инвентарем.

Два отделения станции «скорой помощи» практически закрывают весь Пушкинский район. Сейчас в автопарке станции 19 автомобилей. В течение года город планирует закупить для станции скорой помощи в Пушкине ещё 5 автомобилей.

В селе Кормовом Первомайского района открылась врачебная амбулатория

В селе Кормовом Первомайского района открылась модульная врачебная амбулатория. На её строительство было выделено 15 млн. рублей.

© mzdrav.rk.gov.ru

© mzdrav.rk.gov.ru

Кроме того, в Первомайской ЦРБ завершен капитальный ремонт хозяйственного корпуса, который включает в себя пищеблок, прачечную и патологоанатомическое отделение.

© mzdrav.rk.gov.ru

Обновленная детская поликлиника № 1 в Иванове с 15 февраля начала прием пациентов

Оснащена поликлиника по последнему слову техники. Закуплено оборудование экспертного класса. Есть отдельный рентген-кабинет. Раньше в детской не было своего рентгеновского аппарата, и детям приходилось ходить во взрослую поликлинику. Закуплен новый рентген-аппарат последнего поколения.

© i3vestno.ru

© ivteleradio.ru

© i3vestno.ru

© kstati.news

© kstati.news

© i3vestno.ru

© kstati.news

Потоки пациентов разделены — больных детей принимают в одной части поликлиники, здоровых — в другой. Отделение профилактики — с отдельным входом. Весь маршрут пациента главный врач демонстрирует губернатору.

Электронная очередь, информационная система для врачей — что называется, бережливые технологии — в действии. Педиатр — главный распорядитель. Именно он на приеме записывает ребенка к узким специалистам и если нужно — на обследования.

«В дальнейшем при обследовании, если требуются услуги специалистов, мы направляем. У каждого пациента есть маршрутный талон, соответственно которому есть номер кабинета, есть фамилии специалистов», — пояснила Наталья Рудакова, педиатр детской поликлиники № 1 г. Иванова.

В новом корпусе сейчас, в основном, работают узкие специалисты и часть педиатров. Остальные участковые пока остаются в старом здании. Но его тоже обещают отремонтировать.

В Орловской области открыт фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Алексеевка Покровского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.

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Раньше местным жителям приходилось ездить в центральную районную больницу, которая находится в 30 километрах от населенного пункта. В прошлом году в Покровском районе открыли 5 таких модульных ФАПов.

Во Владивостоке капитально отремонтировано здание поликлиники «Дальнезаводской» больницы

В Владивостокской клинической больнице № 4 прошёл завершён капитальный ремонт всего трёхэтажного здания поликлинического отделения.

Проведена полная замена кровли, переложены сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопленя и вентиляции, пожарной сигнализации и внутренних сетей связи. Восстановлена дренажная система.

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

© i.mycdn.me

Также было отремонтировано отделение сестринского ухода, гараж, пищеблок и прачечная. Поликлиника была построена в 1959 году.

Ежедневно одна смена теперь сможет обслуживать около 350 пациентов. Всего же в настоящее время к поликлинике приписаны более 23 тысяч жителей Владивостока.

В больнице начат ремонт главного корпуса, на который будет выделено 134 млн рублей.

В селе Майкор Пермского края открылась новая врачебная амбулатория

В с. Майкор Юсьвинского округа введено в эксплуатацию новое здание сельской врачебной амбулатории. Открытия современного и комфортного лечебного корпуса очень ждали жители села и близлежащих населенных пунктов — в прежнем, уже совсем старом помещении было холодно и тесно.

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В новой амбулатории созданы все условия для оказания амбулаторной помощи жителям Майкора, деревень Они, Большая Мочга, Купрос, Тукачево.

В новой СВА работает дневной стационар на 9 коек, где профилактическое лечение проходят люди с хроническим заболеваниями. В медучреждении установлен цифровой флюорограф, есть дентальная стоматологическая установка, обеспечены условия для проведения телемедицинских консультаций.

В медучреждении работают четыре доктора и 24 сотрудника среднего медперсонала — медсестры и фельдшеры. К амбулатории прикреплены 3453 человека.

В поликлинике Тарко-Салинской районной больницы в Ямало-Ненецком округе завершен капитальный ремонт

Во взрослой поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершены работы по капитальному ремонту. В ходе ремонта выполнена замена коммуникаций, кровельного покрытия, окон и дверей, произведена отделка всех помещений. Капитальный ремонт проведен в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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© yanao.ru

Поликлиника не только обрела новый вид, но и стала удобнее для посетителей. В первую очередь разведены потоки пациентов, обратившихся за медицинской помощью по заболеванию и с профилактической целью. Регистратура стала открытой, на стенах появились информационные мониторы, созданы все условия для маломобильных граждан.

Центральную стену при входе украсит современное информационное табло, а яркая и понятная система навигации в райбольнице будет внедрена в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника». Проект направлен на удобство и комфорт пребывания в лечебном учреждении, экономию времени пациентов при оказании медицинской помощи.

Осенью планируется проведение второго этапа капитального ремонта. Будет проведено благоустройство прилегающей территории, обновлен и утеплен фасад здания.

Стационар в селе Донское Липецкой области открывается после капремонта

Общая стоимость проведённых работ составила около 12 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счёт средств регионального бюджета. Кроме того, в текущем году на областные средства для Донской участковой больницы был приобретён автомобиль скорой медицинской помощи, укомплектованный современным медицинским оборудованием.

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В здании отремонтирована кровля, фасад утеплён и облицован, установлены пластиковые окна и новые входные и межкомнатные двери, заменена электропроводка, обновлены водопровод и канализация, а также система отопления, установлены радиаторы с системой терморегуляции.

В Ухте Республики Коми после капитального ремонта открылась детская больница

Ремонт занял два года и обошелся в 215 млн рублей. 15 июня детская больница начала приём пациентов.

В здании отремонтированы все отделения, на крыше заменена кровля — теперь от дождя спасает не шифер, а металлочерепица. По всей больнице обновлены водопровод, канализация, электросети, вентиляция и пожарная сигнализация, обеспечено резервное электроснабжение. В самих помещениях заменены окна, двери и напольное покрытие.

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Ухтинская больница лечит не только местных детей, но и малышей Сосногорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. Поэтому ремонт проходил от одного отделения к другому, позволяя больнице не закрыться и продолжить принимать пациентов.

В здании стационара заменили сломанный больничный лифт, построены современная и безопасная система обеспечения пациентов кислородом, аптечные склады, склад для хранения вакцин. Также облагорожена прилегающая территория — засеян газон, установлена детская площадка, заасфальтирован проезд для спецтехники.

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Министерство здравоохранения Коми закупило в обновленные отделения медицинское оборудование. Общая сумма — 11,851 млн руб. Отдельная статья расходов — новый рентгеновский диагностический комплекс. Он обошелся 9,766 млн руб.

В подготовке материала приняли участие Human RS и tumanova.

https://riamo.r...novoj-moskve.xl

https://www.gov...overnor/204654/

https://rk.gov....icle/show/10898

https://ivteler...priem_pacientov

http://orel-reg...ad=1&unit=19409

https://vk.com/...150272757_13613

https://www.per...bmx-fristayl-p/

https://www.yan...ter/news/67638/

https://admlip....sle_kapremonta/

https://www.bnk...ta/news/129646/