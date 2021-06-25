Компания «Энел» подключила новую ветроэлектростанцию «Азовская» к электросетям

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25 июня состоялась церемония открытия первого ветропарка ПАО «Энел Россия» установленной мощностью 90 МВт, расположенного на территории Азовского района Ростовской области. Азовская ВЭС стала первым введенным в эксплуатацию ветропарком для итальянской компании «Энел».

Ветропарк готов вырабатывать около 320 ГВт/ч в год, потенциально помогая избегать выбросам около 260 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

«Мы рады приветствовать наших гостей в этот исторический для компании момент. Два года назад мы с вами заложили здесь первый камень, и вот сегодня снова вместе, чтобы дать официальный старт первому ветропарку Группы Enel в России. Я выражаю большую благодарность всем тем, кто положил начало возобновляемой энергетике в стране, регионе, а также всем причастным к строительству нашего первого „зеленого“ объекта генерации.» — сказал на открытии ветропарка Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия».

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Ростовская область вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации. Открытие Азовской ВЭС позволит прибавить еще 90 МВт установленной мощности, до конца года на Дону запланирован ввод ветропарков суммарной мощностью 260 МВт.

Ввод электростанции в эксплуатацию произошел 1 мая 2021 года. Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ в полном объёме было предоставлено после получения соответствующего уведомления со стороны Администратора оптового рынка электроэнергии (АО «АТС»), а также после получения подтверждения о соответствии требованиям локализации. Это позволило компании Энел Россия обеспечить плату за мощность в размере 100% с 1 июня 2021 года.

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Азовская ВЭС (90 МВт) стала первой ветровой электростанцией Единой энергетической системы России, на которой внедрена технология дистанционного управления как активной, так и реактивной мощностью генерирующего оборудования. Ранее данная технология применялась только на солнечных электростанциях. Дистанционное управление реактивной мощностью Азовской ВЭС создает дополнительный инструмент противоаварийного управления и оптимизации электроэнергетических режимов ОЭС Юга за счет оперативного регулирования уровней напряжения в узлах электрической сети. Дистанционное управление также дает возможность оптимизировать схему оперативного обслуживания ВЭС без необходимости постоянного дежурства оперативного персонала на станции.

Строительство ветропарка осуществлялось Энел Зеленая Энергия, подразделением Группы Энел, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 260 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк оснащен 26 турбинами и расположен на территории общей площадью 133 гектара.

Фактические капитальные затраты на строительство Азовской ВЭС составили около 135 млн евро, первоначальные оценки компании Энел Россия были на уровне 132 млн евро. Евразийский банк развития (ЕАБР) обеспечил финансирование строительства Азовской ВЭС — важного этапа реализации большой программы ЕАБР по финансированию возобновляемых источников энергии. Банком был предоставлен долгосрочный кредит на 9 млрд рублей.

Ввод ветропарка Азовская ВЭС в коммерческую эксплуатацию является важным этапом для компании на пути к устойчивой трансформации бизнеса в сторону снижения углеродного следа и позволяет внести свой вклад в стратегию развития возобновляемых источников энергии в России.

Помимо Азовской ВЭС ПАО «Энел Россия» реализует еще два проекта в сфере ветрогенерации: Кольская ВЭС (201 МВт) в Мурманской области и Родниковская ВЭС (71 МВт) в Ставропольском крае.

Общий объем инвестиций компании в три ветропарка составит порядка 498 миллионов евро, что подчеркивает четкое стремление Энел Россия внести свой вклад в выполнение Целей Устойчивого развития ООН, в том числе ЦУР 12 — Ответственное потребление и производство и ЦУР 13 — Борьба с изменением климата.