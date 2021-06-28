Новый диализный центр открылся в Нижнем Тагиле
Центр соответствует всем стандартам и оснащен самым современным оборудованием. Многоуровневая система очистки воздуха позволяет соблюдать противоэпидемические мероприятия на самом высоком уровне, а несколько диализных залов делают пребывание пациентов комфортным и безопасным. В диализном центре установлено 14 аппаратов искусственной почки, которые позволят принимать в день 84 пациента.
В настоящее время общее число пациентов, получающих диализ в двух действующих центрах Нижнего Тагила, составляет 186 человек. Среди них не только жители города, но и пациенты из Невьянска, Верхней и Нижней Салды, Кировграда, Красноуральска, Кушвы и населенных пунктов Пригородного района
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28.06.2117:00:37