Новый диализный центр открылся в Нижнем Тагиле

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Центр соответствует всем стандартам и оснащен самым современным оборудованием. Многоуровневая система очистки воздуха позволяет соблюдать противоэпидемические мероприятия на самом высоком уровне, а несколько диализных залов делают пребывание пациентов комфортным и безопасным. В диализном центре установлено 14 аппаратов искусственной почки, которые позволят принимать в день 84 пациента.

В настоящее время общее число пациентов, получающих диализ в двух действующих центрах Нижнего Тагила, составляет 186 человек. Среди них не только жители города, но и пациенты из Невьянска, Верхней и Нижней Салды, Кировграда, Красноуральска, Кушвы и населенных пунктов Пригородного района

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