Новосибирск получил 40 новых автобусов

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На маршруты новосибирского общественного транспорта выходят 40 новых автобусов НЕФАЗ.

ПАТП-4 Новосибирска получило новый транспорт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — в ближайшее время автобусы выйдут на маршруты общественного транспорта в Советском районе.

© mintrans.nso.ru

это автобусы большого класса модели НЕФАЗ на газомоторном топливе. Вмещают 110 пассажиров, имеют низкий пол и откидную платформу для посадки-высадки маломобильных граждан. Также в них установлены системы навигации, видеонаблюдения, контроля за поведением водителя.

22 автобуса будут работать на маршруте № 45 Чемской бор — Центральный корпус, 18 автобусов — на маршруте № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ.

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