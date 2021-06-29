Новосибирск получил 40 новых автобусов
На маршруты новосибирского общественного транспорта выходят 40 новых автобусов НЕФАЗ.
ПАТП-4 Новосибирска получило новый транспорт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — в ближайшее время автобусы выйдут на маршруты общественного транспорта в Советском районе.
это автобусы большого класса модели НЕФАЗ на газомоторном топливе. Вмещают 110 пассажиров, имеют низкий пол и откидную платформу для посадки-высадки маломобильных граждан. Также в них установлены системы навигации, видеонаблюдения, контроля за поведением водителя.
22 автобуса будут работать на маршруте № 45 Чемской бор — Центральный корпус, 18 автобусов — на маршруте № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ.
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- В Чебоксарах на смену маршруткам пришли большие автобусы
- На улицы Череповца вышли 25 новых автобусов.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.06.2118:33:00