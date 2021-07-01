Победы школьников и студентов из России на международных соревнованиях по робототехнике

© sun9-40.userapi.com

В Малайзии завершились международные детские соревнования по робототехнике International Roboticist Challenge. В них в онлайн-формате приняли участие более 300 детей из 24 стран. Дети из России, обучающиеся в липецком Skills Центре, смогли занять первые места в двух категориях, а ещё в одной — попасть в тройку.

© sun9-60.userapi.com

Россияне заняли первые места в двух главных номинациях. Денис Чумичкин победил в дисциплине «CAD-проектирование робота» (возрастная категория 9—12 лет), а Степан Орлов — в «Программирование виртуального робота» (категория 13—15 лет).

© sun9-55.userapi.com

Милана Ролдугина заняла третье место в дисциплине «Программирование виртуального робота», но в категории 9—12 лет. Двое других членов команды, Кирилл Кораблин и Светлана Тушова, вошли в топ-10 среди всех участников. Все пятеро готовились в центре дополнительного образования Липецкой области (Skills Центр).

© sun9-57.userapi.com

© cdni.rt.com

© cdni.rt.com

© cdni.rt.com

https://russian...-pobeda-rossiya

https://ezhonli...nike-_2232.html

© phystech-union.org

Команда МФТИ стала Чемпионом мира по робофутболу

В рамках RoboCup 2021 с 24 по 27 июня проходил чемпионат мира Humanoid League. В Лиге гуманоидов автономные роботы с человеческим строением тела и человеческими чувствами играют друг против друга в футбол.

© phystech-union.org

В Лиге гуманоидов существуют очень конкретные правила: роботы должны быть максимально похожими на людей, иметь человеческие пропорции тела и ходить на двух ногах, им разрешено использовать только человеческие сенсоры (не более двух камер для определения своего окружения).

© img.gazeta.ru

В этом году соревнования проходили в виртуальном пространстве. Для максимальной правдоподобности командам предоставлялась ограниченная информация: получая файл о ходе игры, команды выполняли свои вычисления для моделирования действий роботов, а затем отправляли двигательные команды и запросы датчиков на симулятор. Этот процесс занимает в 10 раз больше времени, чем в реальности. Команды впервые видят виртуальную игру, только после окончания матча, также после игры они получают все файлы журналов, чтобы провести анализ. Командам разрешается обновлять свое программное обеспечение на протяжении всего соревнования, это сделано для повышения конкуренции.

Команда «Старкит» из МФТИ участвовала в лиге Humanoid KidSize, в которой роботы-гуманоиды высотой 40-90 см играют в футбол командами из 3 игроков.

В полуфинале физтехи разгромили немецкую команду Bit-Bots со счётом 7:2 и получили возможность побороться за статус чемпионов мира. И здесь нас ожидала напряженная борьба.

«Видишь противника — пинай туда»: как Россия обыграла всех в робофутбол © img.gazeta.ru

Состав команды Старкит:

Капитан: Хохлов Иван, 2021 магистратура ФРКТ МФТИ

Литвиненко Владимир, 2021 магистратура ФРКТ МФТИ

Рякин Илья, 2021 магистратура ФРКТ МФТИ

Давыденко Егор, канд. техн. наук, Ярославский государственный университет

Осокин Илья, 2020 магистратура ФПМИ МФТИ, магистратура Сколтех

Справочно: Соревнования RoboCup существует более 20 лет — в 1997 году первый чемпионат прошел в Японии. Они были придуманы для стимулирования решения общенаучных и прикладных проблем: создать гуманоидных роботов, двигающихся и ориентирующихся в пространстве как люди, и роботов, способных работать в условиях техногенных и природных катастроф. Цель международной инициативы RoboCup — создать команду роботов-гуманоидов, которая сможет победить официальную команду чемпиона мира по футболу среди людей в 2050 году.

https://phystec...po-robofutbolu/

https://foxsnew...h-v-robofutbol/