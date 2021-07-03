Компания НПП «Доза» поставила на Смоленскую АЭС партию оборудования для радиационного контроля

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Научно-производственное предприятие «Доза» осуществило разработку и поставку крупной партии оборудования нижнего уровня автоматизированной системы радиационного контроля энергоблока № 3 Смоленской АЭС. В соответствии с техническим заданием заказчика, все компоненты системы смонтированы на специальных стендах.

В состав оборудования АСРК вошли:

установки для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ; установки для измерений объемной активности радиоактивных газов в воздухе УДГ-1Б; радиометрические установки УДИ-1Б; радиометрические установки УДГП-01; станции сбора данных ССД-02Д; дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д; установки контроля загрязненности персонала РЗБА-07Д

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Флагманом поставки является установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ, предназначенная для непрерывного контроля объёмной активности радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции, как в автономном режиме, так и в составе автоматизированных систем радиационного контроля.

Принцип работы основан на осаждении альфа- и бета- активных загрязнений на специальной ленте при прокачке измеряемой среды через установку. Расположенный над областью осаждения детектор определяет активность загрязнения, а специальные механизмы контроля прокачанного объема позволяют получать достоверные показания объемной активности. Установка монтируется через входящую магистраль к пробоотборной линии, например, к системе вентиляции. Помимо самой установки, на стенде расположены две клеммные коробки для подключения линии питания и линии промышленного интерфейса передачи данных. Это позволяет сэкономить время при монтаже/демонтаже, а так же сохранит целостность линий между устройствами в случае демонтажа.

УДА-1АБ, а так же другие устройства соединяются в линии и подключаются к станции сбора данных (ССД). ССД консолидирует данные, полученные со всех устройств, и передает всю информацию для вывода на мониторе оператора. Для обеспечения надежной передачи данных, все станции соединены между собой «кольцом».

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Помимо УДА-1АБ следует отметить и другие установки, в том числе УДГ-1Б, предназначенную для непрерывного измерения объёмной активности бета-излучающих газов. Измерение происходит в специальной камере внутри установки. Поэтому для предотвращения ее загрязнения, на входе устанавливается специальный фильтр. Установка смонтирована на специальном стенде вместе с двумя клеммными коробками и удобными для подключения к пробоотбору магистралями входа и выхода.

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В подобной комплектации выполнена и радиометрическая установка УДИ-1Б для непрерывного автоматического контроля объемной активности гамма-излучающих радионуклидов йода. Особенность установки — наличие двух сцинтилляционных детекторов, измеряющих активность осевших на ловушке фильтра частиц йода.

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Радиометрическая установка УДГП-01, обеспечивающая определение объемной активности гамма-излучающих радионуклидов, претерпела ряд изменений по сравнению со своими предшественницами. Блок детектирования был усовершенствован, в частности, изменился интерфейс передачи данных и улучшилась измерительная часть блока. Это позволило повысить качество данных, а так же улучшить связь с другим компонентом установки — блоком обработки и передачи информации БОП-1спД. По сравнению с предшествующим БОП-1сп, данный блок оснащен OLED-дисплеем на лицевой стороне, который позволяет отображать текущую величину измеряемой объемной активности.

© www.doza.ru

В рамках выполнения договора на поставку системы радиационного контроля, специалистами НПП «Доза» было разработано, изготовлено и сертифицировано новое оборудование класса безопасности 3Н: дозиметры гамма-излучения ДБГ-С11Д исполнений 04, 05, 06. Отличительной особенностью этих исполнений является то, что они выполнены на одной рамной конструкции и включают в себя раму, позволяющую размещать дозиметры на стенах. Помимо самого дозиметра, на раме так же расположены две клеммные коробки и блок обработки и передачи информации БОП-1МД, оснащенный OLED-дисплеем для удобства вывода информации.

© www.doza.ru

Все оборудование может самодиагностироваться — при наличии неисправности на прибор выводится соответствующая индикация. При превышении предупредительного или аварийного контрольных уровней, каждая из установок может выдавать сигнал на разных уровнях. Это может быть свето-звуковая индикация на самой установке, а так же управление определенными механизмами исполнительных устройств посредством отправки сигнала через специальный аналоговый интерфейс. Например, можно задать контрольные уровни таким образом, что при превышении предупредительного уровня, происходит блокировка дверей в помещении, а при превышении аварийного — дополнительно включится система оповещения по всему объекту.

Главной особенностью проекта стало его исполнение на специальных стендах. На нашем предприятии разработано почти 30 типов различных стендов, на которых в условиях производства смонтировано оборудование и проведены испытания. В таком собранном виде оборудование поставлено заказчику — Смоленской АЭС. Поставка оборудования на стендах очень удобна, сокращает время и качество монтажа и максимально исключает ошибки.