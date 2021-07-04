Отрезок «Балканского потока» от Турции до Венгрии достроен

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Первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.

Весь основной ход «Балканского потока» (продолжение «Турецкого потока») от берега Чёрного моря через территорию Турции, Болгарии, Сербии и на входе в Венгрию, завершен. Мощности газа, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии и российская компания «Газпром» в рамках ПМЭФ-2021 достигли соглашения о поставках газа на 15 лет.