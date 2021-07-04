Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

Отрезок «Балканского потока» от Турции до Венгрии достроен

 © cdn.ren.tv

Первые поставки российского газа в Венгрию и далее в Европу через Турцию, Болгарию и Сербию ожидаются с 1 октября.

Весь основной ход «Балканского потока» (продолжение «Турецкого потока») от берега Чёрного моря через территорию Турции, Болгарии, Сербии и на входе в Венгрию, завершен. Мощности газа, которые на выходе из Черного моря составляют 15,75 млрд куб. м, могут быть использованы практически по всей Центральной Европе.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии и российская компания «Газпром» в рамках ПМЭФ-2021 достигли соглашения о поставках газа на 15 лет.
Источник: https://ren.tv/news/v-mire/853763-c...oka-ot-turtsii-do-vengrii-dostroili

Балканский поток, Турецкий поток
  • Е.Юрий Е.Юрий
    04.07.2120:14:58

    Когда-то Болгария могла стать балканской «царицей», но пожелав «золотую рыбку» в услужение, осталась у американского разбитого корыта.

    Отредактировано: Е.Юрий~20:28 04.07.21
    #1235484
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,