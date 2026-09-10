Контейнеровоз Dubai Tower завершил первый регулярный рейс из Китая в Великобританию через СМП

Двадцатипятидневный переход с 1,37 тысячи TEU подтвердил готовность арктической линии к регулярным перевозкам между Азией и Европой: до конца навигации запланировано ещё семь рейсов.

Гонконгская компания Sea Legend Line запустила регулярный арктический контейнерный маршрут.

Об этом свидетельствуют данные Sea Legend и сервисов отслеживания судов.

Первый из 8 запланированных на 2026 г. арктических рейсов в рамках проекта Китайско-европейский арктический экспресс (China-Europe Arctic Express, CAX) совершил контейнеровоз Dubai Tower (IMO 9433066, флаг Либерии, вместимость 1,74 тыс. TEU).

Хронология перехода Dubai Tower:

контейнеровоз вышел из порта Нинбо-Чжоушань на восточном побережье Китая 15 августа 2026 г.,

после чего контейнеровоз заходил в Шанхай, Тайцан и Циндао,

19 августа Dubai Tower отправился из Циндао в Тиспорт на северо-востоке Великобритании через Северный морской путь (СМП ),

9 сентября 2026 г. судно прибыло в Тиспорт.

Примечательно, что изначально основным британским портом в европейском расписании компании Sea Legend Line был указан Феликстоу, где контейнеровоз ждали 5-7 сентября. В маршрут также входили Роттердам, Гамбург и порты Польши. Тиспорт первоначально в расписании Dubai Tower не значился.На борту Dubai Tower находилось 1,37 тыс. TEU грузов, включая оборудование для систем накопления энергии (СНЭ ), аккумуляторы и др. промышленная продукция.Продолжительность первого регулярного рейса CAX составила около 25 дней.Sea Legend планирует выполнить 8 рейсов по маршруту CAX в период арктической навигации до начала октября 2026 г.

Арктический маршрут в деле

Тестирование CAX Sea Legend провела в сентябре-октябре 2025 г. Тогда контейнеровоз Istanbul Bridge вместимостью 4,89 тыс. TEU прошел из порта Нинбо-Чжоушань в Феликстоу в Великобритании через трассу СМП. Рейс рассматривался как практическая проверка возможности использования арктического маршрута для регулярных контейнерных перевозок между Азией и Европой.

Тест прошел успешно, рейс занял около 20 дней, что сейчас позволило запустить регулярное сообщение по маршруту CAX в текущее навигационное окно в объеме 8 рейсов.CAX — не единственный арктический маршрут, реализуемый китайскими компаниями. Так, NewNew Line Shipping (NNLS) является оператором логистического проекта «Арктический экспресс № 1», который с 2024 г. связывает порты Нинбо и Архангельск.

В августе 2026 г. NNLS начала тестировать отдельную морскую и железнодорожную логистическую схему через порт Мурманск. Контейнеровоз Xin Xin Hai 1 (IMO 9623609, флаг Китая) выгрузил в Мурманском морском торговом порту 502 контейнера с автокомпонентами для дальнейшей отправки по ж/д в Центральную Россию, а затем погрузил 26,4 тыс. т калийных удобрений на Мурманском балкерном терминале. 7 сентября судно отбыло из порта Мурманск, пунктом назначения назван порт Гресик в Индонезии с датой прибытия 14 октября.

В ближайшие месяцы NNLS планирует пополнить флот 6 контейнеровозами вместимостью 4,8 тыс. TEU для перевозок по СМП, а к летней навигации 2027 г. сможет перевозить по маршруту до 1,2 млн т/год грузов.

Глава Минвостокразвития РФ А. Чекунков ранее напомнил о задаче, поставленной перед китайскими судоходными компаниями председателем КНР Си Цзиньпином, по наращиванию грузопотока по СМП до 20 млн т/год к 2030 г.

Востребованность СМП растет на фоне кризиса на Ближнем Востоке и рисков судоходства по традиционному маршруту через Суэцкий канал и Красное море, предоставляя более короткий маршрут по сравнению с другой альтернативой вокруг южной оконечности Африки.

Вслед за Китаем к СМП с транзитными целями присматривается Южная Корея, которая выходит на арену арктических грузоперевозок, чтобы сделать Пусан и южное побережье Южной Кореи глобальным морским транспортным узлом за счет использования более коротких северных маршрутов между Азией и Европой.

Ранее глава Росатома (выступает оператором СМП) А. Лихачев прогнозировал , что грузопоток по СМП по итогам 2026 г. может достичь рекордных 40 млн т. За 8 месяцев 2026 г. показатель вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 24,2 млн т.