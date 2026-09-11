Стальные тросы против дронов: УВЗ разработал защиту для Т-80БВМ⁠⁠

Заводской комплект превращает фронтовую практику защиты танков в штатное серийное решение, рассчитанное на всеракурсное противодействие беспилотникам.

Защиту танков Т-80БВМ от атак беспилотников теперь обеспечивает штатный штурмовой комплект всеракурсной защиты. Его разработал и внедрил в серийное производство концерн «Уралвагонзавод» (в составе Госкорпорации «Ростех»). Ключевой элемент конструкции — высокопрочные стальные тросы.

Раньше подобные экраны делали кустарно: их собирали ремонтные бригады и сами экипажи прямо в зоне боевых действий. Конструкторы УВЗ изучили этот опыт и предложили заводскую альтернативу полевым модификациям.

Комплект закрывает машину со всех проекций. При попадании стальные канаты либо деформируют корпус кумулятивного боеприпаса, либо заставляют его сработать на безопасном удалении от основной брони. Гибкая конструкция при этом не стесняет подвижность танка, не перекрывает обзор экипажу и не мешает работе прицельных комплексов.

В концерне подчёркивают : сохранение жизни и здоровья экипажей, а также живучести боевых машин на поле боя — безусловный приоритет. Предприятие находится в постоянном прямом контакте с военнослужащими на передовой, и оперативная реакция на их запросы позволила в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство новый комплект. Заводское исполнение гарантирует строгое соответствие стандартам прочности, весовых нагрузок и эргономики Т-80БВМ. Промышленный комплект прошёл полный цикл заводских испытаний, что исключает избыточную нагрузку на ходовую часть и механизмы машины.

Штурмовой комплект защиты уже поставляется в составе новых партий Т-80БВМ, которые направляются в войска для выполнения специальных задач в зоне проведения СВО. Танки с газотурбинными двигателями подтверждают высокую эффективность, а новая защита существенно повышает их стойкость в условиях современного общевойскового боя.