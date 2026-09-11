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Bionysheva_Elena Новые заводы и цеха

Дорогобужкотломаш" запустил цех крупноузловой сборки котлов

Каждый четвертый житель России получает тепло, выработанное котлами «Дорогобужкотломаш». Теперь предприятие расширило мощности: в Смоленской области открылся новый цех.

Как рассказали в ФРП, площадь производства превышает 5 тысяч квадратных метров. В цехе наладили крупноузловую сборку водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов, там же установлен комплекс специализированного оборудования.

Основная продукция предприятия — паровые газотрубные котлы. Они дают насыщенный пар, который используется в технологических целях, а также для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.

Инвестиции в проект составили 653 млн рублей. Большую часть — 494 млн — предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

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Источник: vk.ru

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