Дорогобужкотломаш" запустил цех крупноузловой сборки котлов
Каждый четвертый житель России получает тепло, выработанное котлами «Дорогобужкотломаш». Теперь предприятие расширило мощности: в Смоленской области открылся новый цех.
Как рассказали в ФРП, площадь производства превышает 5 тысяч квадратных метров. В цехе наладили крупноузловую сборку водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов, там же установлен комплекс специализированного оборудования.
Основная продукция предприятия — паровые газотрубные котлы. Они дают насыщенный пар, который используется в технологических целях, а также для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий.
Инвестиции в проект составили 653 млн рублей. Большую часть — 494 млн — предоставил федеральный Фонд развития промышленности.
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