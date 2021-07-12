Компания «Нефтегаздиагностика» внедряет роботизированный мониторинг состояния газопроводов

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Компания «Нефтегаздиагностика», резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, внедряет роботизированный мониторинг состояния газопроводов.

Назначением роботизированного комплексоа является контроль качества изоляции газопроводов и выявление дефектов КРН, пропущенных при предремонтном контроле. Комплекс выполнен из титана и высокопрочного пластика, оснащен с внутренней стороны необходимыми датчиками для неразрушающего контроля толщины, сплошности и адгезии защитных покрытий по всему периметру газопровода, датчиками для выявления дефектов КРН, а также устройствами необходимыми для функционирования комплекса и его связи с оператором и базой данных. Как результат работы комплекса — будет формироваться протокол неразрушающего контроля, подписываемый электронной цифровой подписью.

Первые серийные роботизированные комплексы должны выйти на газовые магистрали страны уже в следующем году.

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На предшествующих этапах командой Нефтегаздиагностики была разработана линейка вихретоковых дефектоскопов «МВД-2МК», «ВК-1» и измерителей толщины изоляции «ИТИ-2», а также сканер-дефектоскоп «ДНШ-24», в котором реализован принцип последовательного размещения вихретоковых датчиков для высокопроизводительного поиска дефектов КРН, в том числе и через слой изоляционного покрытия. В ООО «Газпром трансгаз Югорск» успешно проведены опытно-промышленные испытания «ДНШ-24», о чем есть акт проведения опытно-промышленных испытаний, портативные приборы также испытаны в ООО «Тюментрансгаз» (сейчас — ООО «Газпром трансгаз Югорск»), что подтверждается актами успешных испытаний. Также за разработку портативных приборов коллектив авторов был удостоен премии им. Н.К. Байбакова, присуждаемой Международной топливно-энергетической ассоциацией.

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Создаваемый роботизированный комплекс призван объединить в одном устройстве все идеи и наработки предыдущих этапов, в разы повысить КПД и упростить контроль состояния внешней поверхности газопроводов, свести к минимуму человеческий фактор, а самое главное — увидеть ВСЕ текущие и возможные будущие проблемы состояния газопровода, обеспечить своевременность принятия мер. По словам разработчиков, аналогов такого комплекса в стране и в мире в настоящее время нет.

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Светлана Харина, руководитель проектов технопарка высоких технологий, отметила: «Теперь в технопарке в качестве регионального оператора Сколково 68 резидентов, собственных резидентов технопарка — 106. Взлетают проекты с сильными командами, интересной идеей, убедительной дорожной картой, продуманными путями и сроками коммерциализации».

Проект создания роботизированного комплекса для контроля качества изоляционных работ и выявления дефектов коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) магистральных газопроводов высоко оценен экспертами федерального инновационного центра.