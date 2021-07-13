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Армия и Флот

В Балашихе представлен новый спецавтомобиль для службы разминирования Росгвардии

 © forward52.ru

27 апреля 2021 г. в рамках проведения Научно-технического совета Росгвардии состоялся демонстрационный показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники: артиллерийского вооружения, автомобильной техники, робототехнических комплексов, техники и вооружения подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Мероприятие проходило в Балашихе Московской области при участии представителей коллегии Военно-промышленной комиссии, федеральных органов исполнительной власти и Фонда перспективных исследований.

 © forward52.ru

Одним из презентованных экспонатов стал передвижной комплекс по поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов, созданный компанией «Форвард» на базе полноприводного шасси Садко NEXT.

 © forward52.ru

Данный комплекс был изготовлен для доставки оборудования и сотрудников инженерных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на места происшествий с целью поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов.

 © forward52.ru

Внедорожник имеет сдвоенную водительскую кабину, образующую монокузов с фургоном из современных высокопрочных композиционных материалов.

 © forward52.ru

В салоне предусмотрено рабочее место для операторов, установлена клетка для перевозки собаки, оборудован грузовой отсек. Оснащение спецавтомобиля также включает необходимые автономные системы жизнеобеспечения, генератор, устройство бортового ввода для подключения к внешнему источнику электропитания.

 © forward52.ru
Источник: https://forward52.ru/v-balashixe-pr...osgvardii-proizvodstva-forvard.html

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Московская область, Балашиха, Росгвардия, Форвард, спецавтомобиль службы разминирования
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