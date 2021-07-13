В Балашихе представлен новый спецавтомобиль для службы разминирования Росгвардии
27 апреля 2021 г. в рамках проведения Научно-технического совета Росгвардии состоялся демонстрационный показ современных образцов вооружения, военной и специальной техники: артиллерийского вооружения, автомобильной техники, робототехнических комплексов, техники и вооружения подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Мероприятие проходило в Балашихе Московской области при участии представителей коллегии Военно-промышленной комиссии, федеральных органов исполнительной власти и Фонда перспективных исследований.
Одним из презентованных экспонатов стал передвижной комплекс по поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов, созданный компанией «Форвард» на базе полноприводного шасси Садко NEXT.
Данный комплекс был изготовлен для доставки оборудования и сотрудников инженерных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на места происшествий с целью поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов.
Внедорожник имеет сдвоенную водительскую кабину, образующую монокузов с фургоном из современных высокопрочных композиционных материалов.
В салоне предусмотрено рабочее место для операторов, установлена клетка для перевозки собаки, оборудован грузовой отсек. Оснащение спецавтомобиля также включает необходимые автономные системы жизнеобеспечения, генератор, устройство бортового ввода для подключения к внешнему источнику электропитания.
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