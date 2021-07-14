ОДК поставила двигатели для завершения сертификации индийского учебно-тренировочного самолета

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила индийской корпорации HAL два двигателя АЛ-55И с увеличенным ресурсом. Они будут использоваться для завершающей стадии сертификационных испытаний индийского самолета HJT-36.

ОДК завершила работы по увеличению ресурсных показателей двух поставленных двигателей до 300 часов. В ходе работы над проектом ресурс конструкции двигателя АЛ-55И поэтапно наращивался. Двигатели наработали на стендах более 5000 часов, а также прошли более 4500 циклов эквивалентно-циклических испытаний. Установленный ресурс гарантирует надежную работу двигателя в эксплуатации заданное время.

«После успешных приемо-сдаточных испытаний на испытательном стенде в присутствии представителя заказчика двигатели отгружены корпорации HAL. Создание учебно-тренировочного самолета HJT-36 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний, который должен подтвердить соответствие самолета HJT-36 требованиям индийских военно-воздушных сил. Силовые установки с повышенным ресурсом будут использоваться для завершения данного этапа. В планах также работы по увеличению ресурсных показателей для 16-ти двигателей АЛ-55И, уже поставленных корпорации HAL ранее. Кроме того, уже проведена значительная работа по организации лицензионного производства двигателей АЛ-55И на предприятиях корпорации HAL», — сказал заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

АЛ-55И — двухконтурный турбореактивный двигатель. Разработан по заказу индийской корпорации HAL для учебно-тренировочных самолетов HJT-36.

Силовая установка обладает рядом преимуществ, в частности его модульная конструкция обеспечивает высокую технологичность и низкую стоимость эксплуатации, а современная цифровая система управления — безопасность пилотирования и удобство техобслуживания. Двигатель имеет показатель тяги на максимальном режиме в 1760 кгс. На сегодняшний день ресурс конструкции двигателя АЛ-55И составляет 1200 часов.

В феврале этого года в рамках международной авиационно-космической выставки Aero India двигатель успешно поднял в воздух индийский учебно-тренировочный самолет HJT-36 в ходе показательных полетов.

Двигатель АЛ-55И будет представлен на стенде Объединенной двигателестроительной корпорации на выставке МАКС-2021, которая пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.