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Фотофакты

Ростех показал главную новинку МАКС-2021

 © aviation21.ru

Госкорпорация «Ростех» опубликовала на своей официальной странице в Facebook фото нового боевого самолёта, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

 © aviation21.ru

20 июля — в первый день МАКС-2021 ОАК проведёт презентацию принципиально нового военного самолёта. В полночь 13 июля на странице проекта активировался обратный отсчёт до премьеры, однако тип самолёта не раскрывался.

На опубликованной фотографии виден перспективный однодвигательный самолёт, укрытый чёрным защитным чехлом. Таким образом становится понятно, что посетителям МАКС-2021 будет представлен первый российский лёгкий тактический истребитель, оснащённый одним двигателем. О его разработке сообщалось, что работу ведёт компания «Сухой». Новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

 © aviation21.ru

В настоящее время Россия не использует однодвигательные истребители. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке — американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.

 © aviation21.ru

Фото: https://aviafor....31278/page-160

Источник: https://aviation21.ru/maski-sbroshe...pokazal-glavnuyu-novinku-maks-2021/

Ростех , ОАК , МАКС-2021
  • Руслан Власенко Руслан Власенко
    16.07.2113:45:35

    значит таки - однодвигательный су-57 (аналог). Или украли у амеров трофей — f35 —

    #1236073
    • sdgrs srgser sdgrs srgser
      16.07.2114:39:24

      «Однодвигательный Су-57» это по самой своей концепции уже совершенно новый самолет. Это примерно то же самое, что сказать — «Ла-5 это однодвигательный Ту-2, потому что у них двигатели одинаковые»

      #1236074
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