«Русская Трапеза» изготовила и запустила горизонтальную линию для упаковки овощных котлет
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/HacngJXPXZ0
В июне этого года специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по изготовлению и пусконаладке горизонтального комплекса оборудования для упаковки овощных котлет в трёхшовный пакет «flow-pack» с последующей упаковкой в гофрокороб.
В рамках проекта были изготовлены и поставлены: горизонтальная упаковочная машина РТ-УМ-ГШ-Серво, картонатор, загрузочный и отводящий транспортёры. Производительность комплекса — 40 уп/мин.
В числе особенностей комплекса — возможность переналадки оборудования для упаковки продукции других размеров и форм.
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