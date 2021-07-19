«Русская Трапеза» изготовила и запустила горизонтальную линию для упаковки овощных котлет

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В июне этого года специалисты холдинга «Русская Трапеза» завершили проект по изготовлению и пусконаладке горизонтального комплекса оборудования для упаковки овощных котлет в трёхшовный пакет «flow-pack» с последующей упаковкой в гофрокороб.

В рамках проекта были изготовлены и поставлены: горизонтальная упаковочная машина РТ-УМ-ГШ-Серво, картонатор, загрузочный и отводящий транспортёры. Производительность комплекса — 40 уп/мин.

В числе особенностей комплекса — возможность переналадки оборудования для упаковки продукции других размеров и форм.