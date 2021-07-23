В регионах открыты новые спортивные объекты 14 часть ( 2021 г.)

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Нижегородская область

г. Ветлуга

5 июля 2021 года открыли новый ФОК «Легенда» в Ветлуге. Площадь ФОКа — более 6500 кв. м. Пропускная способность здания составляет 69 человек в час. ФОК состоит из двух залов с тремя бассейнами и спортивных залов различного назначения (тренажерного, зала восточных единоборств), входной группы, административных помещений, раздевалок.

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Тульская область

г. о. Ефремов

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Новую арену посещают 500-600 человек в месяц. Здесь проходят массовые катания на льду, есть прокат коньков и возможность заниматься с инструктором, работает тренажерный зал. На базе арены уже тренируются две группы по хоккею, а с 1 сентября планируется открыть еще шесть хоккейных групп и шесть групп по фигурному катанию.

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© 1tulatv.ru

© tularegion.ru

https://myslo-r...-ledovaya-arena

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https://1tulatv...v-efremove.html ( фото)

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Иркутская область

г. Тулун

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом открыли в Тулуне. Здесь можно проводить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию, футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта

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На первом этаже ФОКа расположено ледовое поле размером 60×30 м и универсальный зал, на втором этаже -- разминочный зал. Строительные работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию. Также благоустроена прилегающая территория и парковка для 97 автомобилей.

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Новый спортивный объект в микрорайоне Угольщиков построило ПАО «Газпром» в рамках программы «Газпром — детям». На строительство ФОКа компания направила 201,5 млн руб

© sun9-45.userapi.com

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https://vk.com/...02986_281948499 ( фото)

https://snews.r...tkryli-v-tulune

https://web-tul...?readmore=30704

В Абрау-Дюрсо открылся новый спорткомплекс «Дело Спорт» © rushandball.ru

Краснодарский край

Абрау-Дюрсо

Новый универсальный спорткомплекс «Дело Спорт» открыли в Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Всесезонный спортивный комплекс предназначен для проведения сборов, турниров, семинаров и мастер-классов по всем игровым видам спорта. В «Дело Спорт» есть два спортивных и тренажерный залы. Все сооружения отвечают международным стандартам, поэтому это база подходит как для подготовки национальных сборных, так и для тренировок детских и молодежных команд.

https://rushand...leks-delo-sport

© lipetskcity.ru

Липецкая область

16 июля, открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Липецке. Учреждение возвели в районе Опытной станции, рядом со школой № 14

© lipetskcity.ru

Основной уклон в комплексе сделан на игровые виды спорта. В одноэтажном здании размесились технические и вспомогательные помещения, бассейн длиной 25 и шириной 8 метров, многофункциональный зал площадью почти 1200 кв метров — в нем можно заниматься футболом, волейболом, баскетболом и другими видами спорта. В день открытия новое учреждение оценили воспитанники спортшколы № 12.

© sun9-81.userapi.com

© sun9-71.userapi.com

https://vk.com/...23059867_131158

http://lipetskc...noj_16-07-2021/