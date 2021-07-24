Сборная России завоевала семь медалей на Международной олимпиаде по лингвистике
На торжественной церемонии закрытия подвели итоги XVIII Международной олимпиады по лингвистике. Россию представляли две команды: «Белка» и «Стрелка». На счету наших школьников семь наград.
Соревнование проходило с 19 по 24 июля 2021 года в дистанционном формате в два тура: индивидуальный и командный. На первом туре участники решали задачи, на втором — выполняли проект. За победу боролись 54 команды из 34 стран мира.
Сборная «Белка» получила похвальную грамоту за решение командной задачи. А команда «Стрелка» заняла второе место по сумме баллов на индивидуальном туре.
Страной-организатором выступила Латвия. В следующем году олимпиаду планируется провести на острове Мэн.
«Белка»:
- Дарья Грушина (Ростов-на-Дону);
- Леонид Зайцев (Рязань) — серебро;
- Александра Лимонова (Москва) — серебро;
- Илья Тарасов (Красноярск, Москва) — бронза.
«Стрелка»:
- Эльвира Агеева (Тула, Москва) — золото;
- Ольга Зиновьева (Москва) — серебро;
- Артем Борисов (Москва) — серебро;
- Григорий Солнышкин (Санкт-Петербург) — серебро.
Источник: https://olimpiada.ru/news/21511
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