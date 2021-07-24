Сборная России завоевала семь медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

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На торжественной церемонии закрытия подвели итоги XVIII Международной олимпиады по лингвистике. Россию представляли две команды: «Белка» и «Стрелка». На счету наших школьников семь наград.

Соревнование проходило с 19 по 24 июля 2021 года в дистанционном формате в два тура: индивидуальный и командный. На первом туре участники решали задачи, на втором — выполняли проект. За победу боролись 54 команды из 34 стран мира.

Сборная «Белка» получила похвальную грамоту за решение командной задачи. А команда «Стрелка» заняла второе место по сумме баллов на индивидуальном туре.

Страной-организатором выступила Латвия. В следующем году олимпиаду планируется провести на острове Мэн.

«Белка»:

Дарья Грушина (Ростов-на-Дону);

Леонид Зайцев (Рязань) — серебро;

Александра Лимонова (Москва) — серебро;

Илья Тарасов (Красноярск, Москва) — бронза.

«Стрелка»: