Запущен второй Байкальский тоннель на БАМе

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Сегодня в России представили еще одно чудо инженерной мысли. Новый тоннель открыли на Байкало-Амурской магистрали. Строители работали в сложнейших условиях на огромной глубине. Несмотря на новейшие технологии, потребовалось семь лет. Первый тоннель строился в два раза дольше. Новый тоннель расположен в 35 м от старого. Пропускная способность БАМа теперь увеличится в два с половиной раза с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год.

Существовавший до этого однопутный тоннель был одним из самых узких мест на БАМе, он построен еще в 1985 году. Поезда на перегоне Дельбичинда — Дабан простаивали в ожидании пропуска встречных составов.

Строительство второго Байкальского тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. На проект выделили более 2,1 млрд рублей*. Однопутный Байкальский тоннель был построен в 1985 году. Теперь движение станет двухпутным.

Под землей в сложных геологических условиях было пройдено 6682 м. Скорость проходки составила 300 м в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 м.

В строительстве тоннеля были задействованы 1,5 тыс. человек, более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.

* С 2014 года на БАМе уже реализован ряд крупных инвестиционных проектов: строительство второго пути на перегоне Марикта — Небель (500 млн руб.); второго пути на перегоне Сакукан — Салликит участка Таксимо — Новая Чара (660 млн руб.); второго пути на перегоне Таксимо — Лодья участка Таксимо — Новая Чара (600 млн руб.), и наконец, завершено строительство нового Байкальского тоннеля на перегоне Дельбичинда — Дабан (свыше 2,1 млрд руб.).