«Галичский автокрановый завод» выпустил новый автокран серии ТАКСИ

© www.gakz.ru

АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», представило новую модель автокрана КС-65715-2 ГАЛИЧАНИН серии ТАКСИ грузоподъемностью 50 тонн с длиной стрелы 40,0 м на базе автомобильного шасси KAMAZ-7330 (10×4) ЕВРО-5, которая отличается от базовой модели увеличенной в 2 раза (до 20 тонн) грузоподъемностью на средних и дальних вылетах при использовании сближенного опорного контура, а также увеличенной в 2,8 раза (до 25 тонн)грузоподъемностью лебедки при работе с увеличенной скоростью.

© www.gakz.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1aSYeHZRGRY

В настоящий момент завод освоил выпуск трех моделей автокранов грузоподъемностью 50 тонн (ОВОИД) и длиной стрелы 40 м на шасси автомобилей Вольво (8×4), KAMAZ-65201 (8×4) и KAMAZ-7330 (10×4), а также трех моделей автокранов грузоподъемностью 50 тонн и длиной стрелы 34,1 м на шасси KAMAZ-65201 (8×4), KAMAZ-6560 (8×8) и МЗКТ-652715 (8×8).

В линейке выпускаемых заводом автокранов представлены модели грузоподъемностью 25, 32, 35, 50, 70 и 100 тонн, изготовленных на шасси отечественных и зарубежных автомобилей.