Гидравлические системы подъёма поворотной платформы для карьерных экскаваторов на российских ГОКах и разрезах применяются далеко не первый год, это давно отработанная и проверенная технология для ЭКГ, P&H, Bucyrus и других распространённых моделей. Но у экскаватора WK-35 своя история: несмотря на массовость этой модели на российских предприятиях, до сих пор её поворотную платформу поднимали исключительно кустарными методами: сваренными из швеллера подставками, деревянными шпалами вперемешку с металлическими клиньями, несколькими независимыми домкратами без всякой синхронизации.

Завод промышленной гидравлики «ИРМАШ» первым в России поднял экскаватор WK-35 при помощи гидравлической системы подъема, до этого случая для машин именно этой модели такое оборудование в стране ещё не применялось. Работы прошли на горно-обогатительном комбинате в Кемеровской области.

Что поднимали

WK-35 — тяжёлый карьерный экскаватор производства компании Beijing Meilin Industry Limited, один из самых массовых зарубежных экскаваторов на угольных разрезах и ГОКах России. Поворотная платформа такой машины, это конструкция весом в сотни тонн, требующая для планового или аварийного ремонта ходовой части и поворотного механизма подъёма на высоту нескольких метров с точностью в считаные миллиметры.

Почему именно эта модель оставалась «слепым пятном»

Системы подъёма поворотной платформы экскаватора «ИРМАШ» давно и успешно применяются для отечественных ЭКГ-8И-У, ЭКГ-10, ЭКГ-12А, ЭКГ-12К, ЭКГ-15М, ЭКГ-18 и ЭКГ-35, а также для зарубежных P&H 4100, P&H 3100, P&H 2800 и Bucyrus 495HD. WK-35 в этот перечень до недавнего времени не входил, соответствующей серийной оснастки под эту модель на рынке попросту не было, и ремонтные бригады продолжали действовать по старинке, тем же кустарным способом, которым для других моделей экскаваторов уже давно не пользуются.

Чем заменили кустарный способ для WK-35

Подъём выполнили на системе подъёма поворотной платформы экскаватора гидравлической СПЭГ 4-250-1,85, в актуальную линейку совместимости которой теперь включены и WK-20, и WK-35. Система построена на четырёх гидравлических стойках номинальной грузоподъёмностью 1000 тс: два задних домкрата устанавливаются под тыльную часть платформы, а передняя часть опирается на вспомогательные кронштейны на передних домкратах.

Стойки поднимают платформу с высоты 3300 мм до 5200 мм под управлением единой гидравлической системы, одновременно или при необходимости, каждую по отдельности. Каждая стойка оснащена собственным датчиком перемещения, а максимально допустимая погрешность рассогласования между стойками ограничена 30 мм, это показатель, который недостижим при работе с независимыми несинхронизированными домкратами вручную.

Фиксация платформы на высоте обеспечена сразу двумя независимыми контурами: гидрозамком и ступенчатой механической фиксацией, это исключает самопроизвольное опускание груза даже при потере давления в системе.

Почему это важно для отрасли

Подъём WK-35 в Кемерово закрывает последний крупный пробел в линейке совместимости систем подъёма с распространённой карьерной техникой в России. До этого случая владельцам WK-35 приходилось выбирать между рискованной кустарной оснасткой и отсутствием альтернативы вовсе, теперь для этой модели, как и для остальной линейки карьерных экскаваторов, доступен стандартизированный, контролируемый способ подъёма платформы с заводскими гарантиями точности и безопасности.

Где применяется система

Система подъёма поворотной платформы экскаватора СПЭГ 4-250-1,85 рассчитана на работу с широкой линейкой карьерных экскаваторов: отечественными ЭКГ-8И-У, ЭКГ-10, ЭКГ-12А, ЭКГ-12К, ЭКГ-15М, ЭКГ-18 и ЭКГ-35 производства «ИЗ-Картекс им. П. Г. Коробкова», зарубежными P&H 4100, P&H 3100, P&H 2800, Bucyrus 495HD, а теперь и WK-20 и WK-35 компании Beijing Meilin Industry Limited.