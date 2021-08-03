В Самарской области досрочно завершили строительство моста через реку Сок
В Самарской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» досрочно — на полтора года раньше — завершилось строительство моста через реку Сок.
Новый мост позволил решить проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
«Перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до четырех полос Красноглинское шоссе. Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше», — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.
Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Его протяженность 306 метров. Он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 тонн.
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03.08.2119:58:06