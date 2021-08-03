Добавить статью
Лого Сделано у нас
Дорожное строительство

В Самарской области досрочно завершили строительство моста через реку Сок

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

В Самарской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» досрочно — на полтора года раньше — завершилось строительство моста через реку Сок.

Новый мост позволил решить проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

«Перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до четырех полос Красноглинское шоссе. Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше», — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Его протяженность 306 метров. Он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 тонн.

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

 © cdn.rosavtodor.gov.ru

 © cdn.rosavtodor.gov.ru
Источник: https://rosavtodor.gov.ru/press-center/news/455221

Самарская область, мост, дорожное строительство
  • Нет аватара Vadimka
    03.08.2119:58:06

    Отличная работа! Строили и зимой, и летом. Главное, чтобы не повторилась история с развязкой в Тольятти…

    #1237109
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,