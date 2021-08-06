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Судостроение и судоходство

Северная верфь передала Военно-Морскому флоту судно «Всеволод Бобров»

 © topwar.ru

Председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Андрей Егоров подписал приемный акт государственных испытаний судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120, построенного на Северной верфи.

«В проект 23120 после эксплуатации головного заказа были внесены корректировки, которые улучшили технические характеристики „Боброва“. После приема судна в состав Военно-морского флота и церемонии подъема Андреевского флага „Всеволод Бобров“ начнет подготовку к межфлотскому переходу в порт приписки — Севастополь. Не сомневаюсь, что экипажу будет комфортно служить на этом судне благодаря высоко автоматизированной системе управления, просторным служебным и жилым помещениям, хорошему обзору с ходового поста», — сказал на церемонии подписания приемного акта генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. «Всеволод Бобров» предназначен для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования он может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922 -01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/pressroom/20011/

Санкт-Петербург, Северная верфь, Всеволод Бобров, проект 23120
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    06.08.2118:59:12

    Судно очень нужно ВМФ.

    И к тому красивое — мне нравятся такие современные судна тылового обеспечения.

    #1237302
  • Александр Сенин Александр Сенин
    06.08.2119:11:24

    Это радует. Это очень хорошее судно тылового обеспечения. С таким же судном с названием «Эльбрус» военные корабли ходят в дальние походы. Благодаря такому судну тылового обеспечения кораблей, увеличивается автономность кораблей.

    #1237305
  • Александр Сенин Александр Сенин
    06.08.2119:16:08

    В конструкции имеются некоторые изменения, внесенные по опыту эксплуатации головного «Эльбруса».

    #1237307
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