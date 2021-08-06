СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ

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Один из двух переданных ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» — самолетов с регистрационными номерами RA-64532 (заводской номер 44912032, серийный номер 532) и RA-64533 (заводской номер 44912033, серийный номер 533). Казань, 05.08.2021 © ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Объединённая авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) завершила постройку и поставила заказчику два новых самолёта Ту-214. Церемония передачи состоялась 5 августа. Самолеты построены в филиале ПАО «Туполев» — Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.

На воздушных судах установлен новый улучшенный интерьер, соответствующий самым современным стандартам по техническим и дизайнерским решениям. Самолеты оснащены современными системами и оборудованием, которые соответствуют вновь введённым и перспективным международным требованиям.

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта. Самолет оснащён двигателями ПС-90А и полностью отвечают международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

Таким образом, ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации поставлены два последних самолета специального назначения-пункта управления Ту-214ПУ, изготовленных по контракту 2017 года на три самолета этого типа для СЛО «Россия» — борта с регистрационными номерами RA-64532 (заводской номер 44912032, серийный номер 532) и RA-64533 (заводской номер 44912033, серийный номер 533).

Самолеты были построены на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (КАЗ), борт RA-64532 совершил первый полет в Казани 19 июня 2020 года, а борт RA-64533 совершил первый полет 29 декабря 2021 года.Первый построенный на КАЗ самолет Ту-214ПУ, и первый по контракту 2017 года для СЛО (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531), совершил первый полет в Казани 28 декабря 2018 года и был передан СЛО летом 2019 года.Напомним, что в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и Госкорпорацией «Ростех» на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.Позднее стало известно, что данные три самолета достраиваются в конфигурации Ту-214ПУ для СЛО «Россия». Основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО «Россия» стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК «Ростех», договор от 2 мая 2017 года между ГК «Ростех» и ПАО «ОАК» и договор от 31 мая 2017 года между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев». Таким образом, ГК «Ростех» выступало формальным головным заказчиком трех данных самолетов Ту-214ПУ у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.С передачей двух новыхсамолетов 5 августа СЛО «Россия» теперь располагает 17 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.Такжк укажем, что 28 мая 2021 года в Казани были начаты летные испытания построенного на КАЗ нового самолета Ту-214 (заводской номер 44912034, серийный номер 534, регистрационный номер RA-64534, предположительно, Ту-214ПУ, точная модификация пока неизвестна), который, предположительно, был построен для Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 34 самолета Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 90 единиц.

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Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» для ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912032, серийный номер 532, регистрационный номер RA-64532). Казань, 08.06.2021 © Тимур Бадретдинов / russianplanes.net ( ссылка )

© russianplanes.net

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев» для ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44912033, серийный номер 533, регистрационный номер RA-64533). Казань, январь 2021 года © Дмитрий Ромашко / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )