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Четырёхполосный автомобильный и двухпутный железнодорожный мосты соединяют берега Крыма и Краснодарского края, обеспечивая транспортное сообщение полуострова с материковой частью России. Строительство моста продолжалось 2,5 года, его официальное открытие состоялось в 2018 году. Общая протяженность Крымского моста составляет 19 километров — это самый длинный мост в Европе и России.

1. Идея соединить Таманский полуостров с Крымом принадлежала еще правителю Тмутараканского княжества Глебу Святославовичу. В 1064 году он прошел по льду в Керченском проливе. Однако никаких технологий для сооружения переправы в то время, естественно, не существовало. В очередной раз построить мост в этом месте захотели в конце XIX века. Идея принадлежала англичанам, которые хотели найти кратчайший путь для сообщения с Индией по суше. В 1944 году СССР возвёл Керченский железнодорожный мост протяжённостью 4,5 км. Однако запроектированный как временная конструкция и уязвимый в результате ошибок при проектировании и строительстве, мост был серьёзно повреждён в конце февраля 1945 года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря. С 1954 по 2020 годы здесь действовала паромная переправа. Паромы курсировали в самом узком месте пролива между портами «Крым» и «Кавказ».

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2. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019 году. Строителям понадобилось 2,5 года, чтобы соединить берега Крыма и Тамани. Это на полгода быстрее ранее обозначенных сроков.

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3. Мост берёт начало на Таманском полуострове Краснодарского края, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в районе Керчи.

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4. Морские суда смогут следовать через арочные пролеты шириной 227 м и высотой 35 м. Каждая арка — для автомобильного и железнодорожного моста весит около 10 тысяч тонн.

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5. В вечернее и ночное время обе арки Крымского моста начинают подсвечиваться, создавая трехцветный рисунок российского триколора. Для создания подсветки было использовано более 3 000 светильников.

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6. Мост является началом федеральной трассы «Таврида», ведущей до Севастополя. На данный момент разрешённая скорость движения автомобилей по мосту — 90 км/ч.

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7. До открытия Крымского моста звание самого длинного в Европе 20 лет сохранял португальский мост «Васко да Гама» длиной 17,2 км.

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8. Название моста было выбрано во время официального онлайн-голосования в конце 2017 года. За «Крымский мост» проголосовали 64% участвовавших в опросе. Вторым по популярности был «Керченский мост», а третьим — «Мост воссоединения».

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9. Строительство моста проводилось широким фронтом, одновременно на 8 участках по всей длине перехода. В пик строительства на объекте одновременно трудилось больше 14 тысяч человек.

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10. В общей сложности конструкцию держат 7000 свай и 595 опор. Для изготовления только одной упоры ушло 400 тонн металлоконструкций. На всю конструкцию моста ушло столько же металла, сколько понадобилось бы для возведения 32 Эйфелевых башен.

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11. Вся конструкция моста оснащена шок-трансмиттерами — специальными устройствами, идентичными гидравлическому амортизатору. Их главная задача — равномерное распределение динамических нагрузок, возникающих вследствие природной стихии. При строительстве Крымского моста было использовано более 750 подобных устройств. Они позволят конструкции выдержать колоссальную сейсмическую активность — мосту не страшно землетрясение в 9,1 баллов.

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12. В Керченском проливе есть зоны тектонических разломов. Изгибы моста выбраны не случайно: он проложен таким образом, чтобы обходить эти разломы.

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15. Мост способен пропускать 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки.

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16. Вид на мост со стороны Керченской крепости. Она располагается на мысе Ак-Бурун и была построена в XIX веке. В период существования Российской империи крепость предназначалась для охраны южных рубежей. Сегодня Керченская крепость является достопримечательностью Крымского полуострова и памятником фортификационного строительства. На территории проводятся регулярные туристические экскурсии, но многие подземелья сооружения по сей день не исследованы.

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18. При создании подсветки использовались специальные светильники, способные выдерживать осадки, шквальный ветер, туман, резкие температурные перепады и все условия, характерные для морского климата.

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19. С момента открытия по автодорожной части моста проехало более 15 млн. автомобилей.

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20. Строительству моста предшествовала «зачистка местности». Саперы нашли около 700 снарядов времен Второй мировой войны на территории в 200 гектаров берега и акватории Керченского пролива. Экологи переселили 117 животных из Красной книги и тысячи растений. Археологи раскопали более 3 тысяч предметов времен Бронзового века, Античности и Средневековья и передали их Таманскому музею.

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21. После возведения Крымского моста в акватории стали замечать возросшую популяцию дельфинов. С научной точки зрения объяснить этот факт просто: на крупных опорах моста появилось большое количество планктона, которым питаются дельфины.

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22. Гарантийный срок службы моста — 100 лет.

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