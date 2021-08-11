Ростех поставил первую партию портативных УЗИ-сканеров в подмосковные медучреждения

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Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех поставил первую партию портативных УЗИ-сканеров в лечебно-диагностические учреждения Московской области. Малый вес и компактные размеры позволяют легко перемещать устройство и применять его в хирургических операционных, каретах скорой помощи и даже в «полевых» условиях.

«РуСкан 70П» — первый компактный российский аппарат УЗИ экспертного класса, его вес — всего около 6 кг. Сканер универсален, при необходимости его можно быстро преобразовать в стационарный формат. Устройство оснащено двумя аккумуляторными батареями, что обеспечивает работу в автономном режиме до 3,5 часов. Монокристаллические датчики, имеющие высокую чувствительность, позволяют формировать изображение максимального разрешения.

«Производство высокотехнологичной медицинской техники — приоритетная задача Госкорпорации. Портативный УЗИ-сканер — новый продукт в линейке устройств для ультразвуковых исследований, ни в чем не уступающий зарубежным аналогам. За счет небольшого веса он может легко перемещаться в любое место, где требуется проведение ультразвукового исследования. Мы нацелены на планомерное наращивание объемов производства и расширение географии поставок российских устройств для УЗИ, чтобы покрыть потребности России в лечебно-диагностическом оборудовании», — прокомментировал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«РуСкан 70П» подходит для исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, маммологии, педиатрии, неонатологии и онкологии. Прибор также эффективен при обследовании сосудов и скелетной мускулатуры.

«Локализация производства таких аппаратов на предприятиях ОПК России укрепляет экономическую безопасность страны за счет появления импортозамещающей продукции высокого уровня технологичности. УЗИ-сканеры „РуСкан“ внесены в реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения», — рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Проект реализуется предприятием «Калугаприбор» концерна «Автоматика» совместно с технологическим партнером НПО «Сканер» в рамках диверсификации ОПК. Линейка оборудования состоит из нескольких моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60», «РуСкан 65/65М» и «РуСкан 70П».