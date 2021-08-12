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АО «РЖД Логистика» и финский логистический оператор Nurminen Logistics Services OY завершили тестирование мультимодального маршрута из Финляндии в Индию по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом SeaNews сообщили в «РЖД Логистике».

«РЖД Логистика» и Nurminen Logistics организовали отправку первого контейнерного поезда по МТК «Север-Юг». Состав с 32 сорокафутовыми контейнерами отправился со станции Вуосаари (Финляндия) 21 июня и уже 26 июня был передан на азербайджанскую территорию.

Поезд прошел транзитом через территорию России и Азербайджана от станции погрузки Вуосаари до станции назначения Астара. Общее время по колее 1520 составило 6 суток. Далее контейнеры были отгружены со станции Астара, доставлены в порт погрузки Бендер-Аббас (Иран) и отправлены морем в порт выгрузки Нава-Шева (Индия).

Транзитное время от Вуосаари до порта Нава-Шева составило 18 дней. Ранее ожидалось, что общее транзитное время Финляндия — Индия не будет превышать 22 дня. Груз благополучно прибыл в пункт назначения. Общий срок доставки с учетом ожидания судна в порту отгрузки составил 30 дней.

«МТК „Север-Юг“ нацелен на обеспечение быстрой транспортной связи стран Северной Европы с Индией и Юго-Восточной Азией и открывает новые возможности для укрепления позиций „РЖД Логистики“ в сегменте евроазиатских перевозок. Мы видим перспективы в развитии наших сервисов на базе данного международного транспортного коридора и планируем сделать отправки с его использованием регулярными», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.