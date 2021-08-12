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Транспорт и логистика

Завершена отправка 1-го контейнерного поезда из Финляндии в Индию по МТК «Север — Юг»

 © seanews.ru

АО «РЖД Логистика» и финский логистический оператор Nurminen Logistics Services OY завершили тестирование мультимодального маршрута из Финляндии в Индию по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом SeaNews сообщили в «РЖД Логистике».

«РЖД Логистика» и Nurminen Logistics организовали отправку первого контейнерного поезда по МТК «Север-Юг». Состав с 32 сорокафутовыми контейнерами отправился со станции Вуосаари (Финляндия) 21 июня и уже 26 июня был передан на азербайджанскую территорию.

Поезд прошел транзитом через территорию России и Азербайджана от станции погрузки Вуосаари до станции назначения Астара. Общее время по колее 1520 составило 6 суток. Далее контейнеры были отгружены со станции Астара, доставлены в порт погрузки Бендер-Аббас (Иран) и отправлены морем в порт выгрузки Нава-Шева (Индия).

Транзитное время от Вуосаари до порта Нава-Шева составило 18 дней. Ранее ожидалось, что общее транзитное время Финляндия — Индия не будет превышать 22 дня. Груз благополучно прибыл в пункт назначения. Общий срок доставки с учетом ожидания судна в порту отгрузки составил 30 дней.

«МТК „Север-Юг“ нацелен на обеспечение быстрой транспортной связи стран Северной Европы с Индией и Юго-Восточной Азией и открывает новые возможности для укрепления позиций „РЖД Логистики“ в сегменте евроазиатских перевозок. Мы видим перспективы в развитии наших сервисов на базе данного международного транспортного коридора и планируем сделать отправки с его использованием регулярными», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.
Источник: https://seanews.ru/2021/08/11/ru-ko...u-doshli-bystree-chem-planirovalos/

  • POLO
  • 7
РЖД, контейнерные перевозки, Финляндия, Индия
  • Нет аватара nabludatel71
    12.08.2110:06:47

    «Укреплять позиции „РЖД Логистики“ в сегменте евроазиатских перевозок», конечно, хорошо. Но ещё лучше, чтобы в результате финские лесопромышленники не стали более активно вытеснять нас с индийского рынка.

    #1237573
    • Нет аватара POLO
      12.08.2113:40:16

      Позволю себе с вами поспорить    

      Сначала по форме:

      Укреплять позиции «РЖД Логистики».

      речь не о конкретном перевозчике, коих достаточно     а о конкурентных преимуществах нашей страны: географическое расположение грех не использовать    

      Это вопрос не только экономики ( доход (экспорт услуг) от транзита, рабочие места и прочее), но и геополитики, так как не является секретом, что «дряхлеющий гегемон» до сих пор контролирует почти все торговые морские пути, имея в строю 11 (Карл!!!) АУГ.

      Теперь по сути:

      Не соглашусь с вашей логикой по причине того, что ограничения транспортных потоков для конкурентов (при наличии работоспособных альтернатив) не ведёт к выигрышу в конкурентной борьбе на длинном пути    

      По этой причине, например, РФ не закрывает воздушное пространство для перелетов Европа-Азия     получаем свои плюс минус 0,5 млрд usd в год «из воздуха»     почти в прямом смысле     Аэрофлот (а здесь будем откровенны) не сможет перетянуть этот поток, да и облёт можно будет делать (им дороже получиться конечно, но и РФ от этого ничего не получит).

      Отредактировано: POLO~14:49 12.08.21
      #1237581
      • Clausson Clausson
        12.08.2114:09:46

        имея в строю 11 (Карл!!!) АУГ.

        При всем уважении, какое количество действительно на боевом дежурстве?

        Это просто вопрос, не ищите подоплеки.

        им дороже получиться конечно

        На дистанции Лондон — Токио, протяженность маршрута в обход России будет минимум на 2000 км больше. Это не просто деньги, это в размерах всего авиатрафика между Европой и Азией просто космические суммы. Так, что может быть и маловато берем )))))

        Отредактировано: Clausson~14:12 12.08.21
        #1237583
        • Нет аватара POLO
          12.08.2114:31:33

           © clck.ru

          3 в море, 1 на модернизации/ремонте, остальные в порту приписки (исправны).

          Отредактировано: POLO~14:47 12.08.21
          #1237590
    • Clausson Clausson
      12.08.2114:21:09

      Они не смогут это сделать.

      Объемы их производства стабильны и нарастить они их не смогут ввиду естественных (природных) ограничений. Перераспределение одного и того же объема на разных региональных рынках никак не повлияет на объемы всего рынка.

      Аналогичная ситуация, например, с балтикпайп. Откачка газа в Польшу с существующего месторождения, ровно на туже величину усилит дефицит газа в Западной Европе, то есть даст Газпрому занять позиции на более ликвидных рынках.

      Отредактировано: Clausson~14:21 12.08.21
      #1237589
  • Clausson Clausson
    12.08.2114:13:52

    Канал через Иран это конечно утопия. Но чего бы не «пробить» русскую колею до Индийского океана?

    #1237585
    • Нет аватара POLO
      12.08.2114:51:12

      Ну) не совсем утопия… геополитическая обстановка в красном море не совсем мягко говоря стабильная… Индия (в отличие от того же Китая) пока не сильно обеспокоена диверсификацией транспортных путей для своих товаров в Европу    

      Иран так и не достроил эти 200 км Астара-Решт    

      Поэтому и не совсем тема эта идёт. Эти контейнеры они 200 км автовозкой от одной жд станции до другой везли ( я называю так: «на ишаках по горным тропам»)    

      Недавно новый президент Ирана опять пообещал всем что наконец достроят Астару-Решт… ну не знаю, это Восток     наверно ждать надо ещё 3-4 года    

      А вот как жд прямая будет, то это уже будет интересно     от индийского океана до Балтийского моря на паровозике    

      Отредактировано: POLO~14:55 12.08.21
      #1237593
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