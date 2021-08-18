Вывод из дока нового вспомогательного судна для ВМФ России

© kerch.com.ru

Судостроительный завод «Залив», в городе-герое Керчь, вывел из дока новейшее кабельное судно океанского класса «Волга» проекта 15310. Ожидается, что судно будет передано ВМФ России в 2023 году.

© kerch.com.ru

© kerch.com.ru

© kerch.com.ru

© kerch.com.ru

© kerch.com.ru