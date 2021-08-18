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Судостроение и судоходство

Вывод из дока нового вспомогательного судна для ВМФ России

 © kerch.com.ru

Судостроительный завод «Залив», в городе-герое Керчь, вывел из дока новейшее кабельное судно океанского класса «Волга» проекта 15310. Ожидается, что судно будет передано ВМФ России в 2023 году.

 © kerch.com.ru

 © kerch.com.ru

 © kerch.com.ru

 © kerch.com.ru

 © kerch.com.ru
Источник: https://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=100079

Судостроение, Керчь, ССЗ Залив. проекта 15310.
  • Александр Сенин Александр Сенин
    18.08.2114:54:19

    Отлично!   

    #1237889
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      18.08.2119:52:34

      Отлично еще то, что сотни жителей Керчи заботают на технологичном производстве.

      #1237914
  • Нет аватара Zzepp
    18.08.2115:02:55

    Вывели из дока — это хорошо.

    Но насколько я помню, там же проблема была с замещением импортного оборудования, и именно из-за этого сроки так сильно сдвигались. Его-то удалось заместить, или корабль вывели из дока, чтобы место не занимал? В исходной новости об этом ничего не говорится   .

    #1237890
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    • Антон Салимов
      18.08.2118:34:13

      А в Керчи есть китайские или корейские ССЗ? Расскажите, чего стесняетесь-то?

      #1237907
      • михаил васльев михаил васльев
        18.08.2121:24:02

        Так надо писать об этом в первую очередь! ССЗ с такого то города и далее по тексту…(Простите, я намеренно заострил внимание на этом ),

        Отредактировано: михаил васльев~21:24 18.08.21
        #1237925
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.08.2119:14:30

    Очень интересные судна:

    «Волга» и «Вятка» — одни из самых «закрытых» кораблей в российском Военно-морском флоте. Об их строительстве и планах применения известно очень мало. В 1980-е годы данный класс судов строился для ВМФ Советского Союза на иностранных верфях. По своим характеристикам суда проекта 15310 — одни из лучших в мире в своем классе. Их ближайшие западные аналоги работают во льдах с большими ограничениями и при шторме сразу же прекращают прокладку кабеля. Тогда как для «Волги» и «Вятки» арктические моря со штормами — нормальная рабочая среда.

    — указывает военный историк Дмитрий Болтенков.

    Как считает главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев, рассматриваемым кораблям предстоит проложить тысячи миль кабелей связи в Арктике. Могут они принять участие и в создании глобальной системы морского слежения. известной под шифром «Гармония».

    #1237909
    • Clausson Clausson
      18.08.2119:34:48

      Да, но специализированное оборудование… Суда уже три года как могли работать в Арктике, если бы не санкции.

      #1237910
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        18.08.2120:31:38

        Или если бы правительство догадалось заранее, для наших размеров и морей кабелеукладочное оборудование надо делать внутри страны.

        #1237916
  • Katamaran Katamaran
    18.08.2122:33:41

    Однозначно плюс. Во второй спуск на воду судно ещё красивее стало

    #1237930
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