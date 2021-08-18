POZIS начал поставки бытовых холодильников в Израиль

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Компания POZIS (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех) впервые поставила бытовую холодильную технику в Израиль. В рамках договора заказчик получил высокотехнологичную холодильную продукцию с системой Full no Frost.

Популярными моделями на экспорт стали двухкамерные холодильники линейки Full no Frost, имеющие самые современные характеристики: функцию «суперзаморозки» и высокий класс энергоэффективности A+, обеспечивающий экономичное потребление электроэнергии, что само по себе является приоритетными на мировом рынке. Преимущество и в наличии антибактериального покрытия, благодаря которому в полной мере исключен риск размножения болезнетворных микроорганизмов, пагубно воздействующих на срок хранения продуктов. Технология Full No Frost с современной системой охлаждения позволяет избежать образования льда и инея на стенках морозильной камеры.

Холодильное оборудование производства POZIS конкурентоспособно по качеству и цене, что объясняет его высокую популярность за рубежом: в сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) за семь месяцев 2021 года экспорт вырос более чем на 70%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также значительный спрос за рубежом отмечен на фармацевтические холодильники и морозильники, включая специализированные холодильные приборы для хранения крови и плазмы с сохранением постоянных температурных параметров.

В производстве всей медтехники POZIS применяются необходимые технические решения для обеспечения современных требований «холодовой цепи» — хранения лекарственных препаратов с сохранением постоянных температурных условий и стандартов GMP. Холодильное оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями стандарта качества стран Евросоюза («СЕ»).

"Продукция ПОЗиС имеет высокий экспортный потенциал. Мы активно продвигаем свои разработки, расширяем номенклатуру и объёмы поставляемых за рубеж, не только в страны СНГ и Западной Европы. Новый контракт является важным шагом в укреплении партнерства с государством Израиль для последующей реализации холодильной техники под брендом POZIS на Ближнем Востоке. Помимо этого, мы решаем стратегические задачи, поставленные Госкорпорацией Ростех по наращиванию доли гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2025 году. По итогам 7 месяцев текущего года у нас данный показатель составляет более 45%", — отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.