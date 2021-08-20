На ССК «Звезда» заложен киль для нового газовоза для проекта «Арктик СПГ 2»

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На судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» (Приморский край) состоялась церемония закладки киля нового ледокольного газовоза, заказанного при участии группы «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Арктик СПГ 2».

Это первое судно из числа 14 газовозов, заказчиком которых выступает ООО «СМАРТ СПГ», совместное предприятие ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК».

Всего ССК «Звезда» ведет строительство 15 таких судов. Владельцем пилотного газовоза является непосредственно группа «Совкомфлот», остальных судов серии — «СМАРТ СПГ».

Поставка судна запланирована на 2023 год. Закладка киля произведена в предусмотренные контрактом сроки.

Суда новой серии предназначены для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в условиях Северного морского пути. Им присвоен максимально высокий ледовый класс Arc7. Отличительной особенностью серии станет более высокая, по сравнению с первым поколением таких судов (серия «Кристоф де Маржери»), ледопроходимость и маневренность. Ввод новых газовозов в эксплуатацию позволит ускорить реализацию национальных планов по увеличению грузопотока в акватории Севморпути и обеспечению круглогодичной навигации в его восточном секторе.

Длина газовозов новой серии — 300 м, ширина — 48,8 м, грузовместимость — 172,6 тыс куб. м. Пропульсивная система включает три винторулевые колонки суммарной мощностью 45 МВт. Все 15 судов будут работать под государственным флагом Российской Федерации.

Справка:

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. По состоянию на дату публикации пресс-релиза, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 137 судов общим дедвейтом свыше 11,8 млн тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом.

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (Охотское море), «Варандей» и «Приразломное» (Баренцево море), «Новый Порт» и «Ямал СПГ» (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.

В состав газового флота СКФ входят 16 судов, еще 21 газовоз находится в стадии строительства. «Совкомфлот» является независимым владельцем и оператором газовозов с 2006 года, став первым российским предприятием, которое успешно вышло в этот премиальный сегмент судоходного рынка. Ключевыми фрахтователями газового флота СКФ являются «Арктик СПГ 2», «Газпром», Total, «Сахалин Энерджи», Shell, «Ямал СПГ», «Сибур», Tangguh LNG.

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