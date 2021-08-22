На «Армия-2021» представили многоцелевой автомобиль «Стрела КБМ ВПК»

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В подмосковной Кубинке, на открывающемся сейчас форуме «Армия-2021», представят новейший российский внедорожник, который называется ВПК Стрела. Эта машина призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469, выпускаемый с модернизациями с 1972 года, то есть уже почти 50 лет.

Стрела разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи (КБМ). Новинка представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с Соболем NN 4×4.

Лонжероны несущей рамы у Стрелы оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, коробка передач — 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Мотор знаком по ГАЗелям Next, а коробка передач — по ГАЗели NN.

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© s.auto.drom.ru

Универсальный кузов Стрелы сделан на основе кабины ГАЗели Next. Черный пластиковый колпак в задней части съемный.

Передняя подвеска независимая, задняя — зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси.

Снаряженная масса внедорожника — 2700 кг, полная — 3500 кг (т.е. машина подпадает под водительскую категорию B).

Гражданская Стрела дополняет собой одноименные броневик и амфибию, представленные в 2020 году. Все это семейство создано в рамках опытно-конструкторских работ «Стрела», которые финансируются Министерством обороны России.

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Широкая унификация с ГАЗелями и Соболями — это не только снижение себестоимости машины, но и упрощение ее эксплуатации, ведь газовские LCV выпускаются большими тиражами и запчасти к ним всегда доступны.

В перспективе 5-10 лет небронированная Стрела заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.

Основная специализация ВПК — выпуск БТР и бронемашин «Тигр».

Прочие подробности о новинке — в ближайшее время на Дроме.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/txkscpl1kEo

https://vk.com/...3538639_1969426