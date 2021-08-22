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Армия и Флот

На «Армия-2021» представили многоцелевой автомобиль «Стрела КБМ ВПК»

 © d.radikal.ru

В подмосковной Кубинке, на открывающемся сейчас форуме «Армия-2021», представят новейший российский внедорожник, который называется ВПК Стрела. Эта машина призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469, выпускаемый с модернизациями с 1972 года, то есть уже почти 50 лет.

Стрела разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи (КБМ). Новинка представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с Соболем NN 4×4.

Лонжероны несущей рамы у Стрелы оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, коробка передач — 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Мотор знаком по ГАЗелям Next, а коробка передач — по ГАЗели NN.

 © d.radikal.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

Универсальный кузов Стрелы сделан на основе кабины ГАЗели Next. Черный пластиковый колпак в задней части съемный.

Передняя подвеска независимая, задняя — зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси.

Снаряженная масса внедорожника — 2700 кг, полная — 3500 кг (т.е. машина подпадает под водительскую категорию B).

Гражданская Стрела дополняет собой одноименные броневик и амфибию, представленные в 2020 году. Все это семейство создано в рамках опытно-конструкторских работ «Стрела», которые финансируются Министерством обороны России.

 © a.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © b.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © a.radikal.ru

 © c.radikal.ru

 © d.radikal.ru

 © d.radikal.ru

Широкая унификация с ГАЗелями и Соболями — это не только снижение себестоимости машины, но и упрощение ее эксплуатации, ведь газовские LCV выпускаются большими тиражами и запчасти к ним всегда доступны.

В перспективе 5-10 лет небронированная Стрела заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.

Основная специализация ВПК — выпуск БТР и бронемашин «Тигр».

Прочие подробности о новинке — в ближайшее время на Дроме.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/txkscpl1kEo

https://vk.com/...3538639_1969426

Источник: https://news.drom.ru/85113.html

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ВПК Стрела, автопром, Армия-2021
  • Нет аватара Захарка
    22.08.2123:52:19

    Что-то экстерьер прям с Hammer H2 ассоциируется…

    #1238151
  • александр столярчук александр столярчук
    23.08.2100:29:26

    Как по мне, то слишком роскошно выглядит, вряд ли этот автомобиль будет дешёвым, для военных. А вот для гражданки самое то. На рыбалку, на охоту, лесникам и прочее. А навести гламура то и мажоры будут брать. Военным в поле нужна лёгкая машинка, простая, надёжная, проходимая, юркая и дешёвая. Типа Виллиса. Кстати, Нива Трэвел наверное может подойти на эту роль. А эта напрашивается чтобы её в броню одели, да, или быть более стильной, типа Хаммера Н2.

    Отредактировано: александр столярчук~00:38 23.08.21
    #1238152
  • Максим Николаев Максим Николаев
    23.08.2101:57:52

    Крепление для запасного колеса не очень — у нас в деревне запаску снимают с таких УАЗ-овских креплений — со временем от тряски её «рвёт».

    #1238155
  • Postgrad Sibstud Postgrad Sibstud
    23.08.2104:23:56

    Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF

    Все ясно, насколько он «наш»…

    #1238156
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