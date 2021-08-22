На «Армия-2021» представили многоцелевой автомобиль «Стрела КБМ ВПК»
В подмосковной Кубинке, на открывающемся сейчас форуме «Армия-2021», представят новейший российский внедорожник, который называется ВПК Стрела. Эта машина призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана — классический УАЗ-469, выпускаемый с модернизациями с 1972 года, то есть уже почти 50 лет.
Стрела разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при «Бауманке» Конструкторского бюро молодежи (КБМ). Новинка представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с Соболем NN 4×4.
Лонжероны несущей рамы у Стрелы оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Двигатель — 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, коробка передач — 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Мотор знаком по ГАЗелям Next, а коробка передач — по ГАЗели NN.
Универсальный кузов Стрелы сделан на основе кабины ГАЗели Next. Черный пластиковый колпак в задней части съемный.
Передняя подвеска независимая, задняя — зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси.
Снаряженная масса внедорожника — 2700 кг, полная — 3500 кг (т.е. машина подпадает под водительскую категорию B).
Гражданская Стрела дополняет собой одноименные броневик и амфибию, представленные в 2020 году. Все это семейство создано в рамках опытно-конструкторских работ «Стрела», которые финансируются Министерством обороны России.
Широкая унификация с ГАЗелями и Соболями — это не только снижение себестоимости машины, но и упрощение ее эксплуатации, ведь газовские LCV выпускаются большими тиражами и запчасти к ним всегда доступны.
В перспективе 5-10 лет небронированная Стрела заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.
Основная специализация ВПК — выпуск БТР и бронемашин «Тигр».
Прочие подробности о новинке — в ближайшее время на Дроме.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/txkscpl1kEo
Читайте также...
- «Урал» продемонстрировал новый бескапотный грузовик
- Как производят ГАЗель NEXT
- КамАЗ-54907 «Continent»: обзор от разработчиков
22.08.2123:52:19
23.08.2100:29:26
23.08.2100:40:34
23.08.2101:21:15
23.08.2101:57:52
23.08.2104:23:56