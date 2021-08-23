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Судостроение и судоходство

Дан старт строительству новых военных кораблей для ВМФ

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На российских верфях 23 августа заложены 6 военных кораблей.

Военно-морской флот пополнится двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.

На «Севмаше» в Северодвинске заложены два стратегических атомохода класса «Борей-А» «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин», которые станут девятой и десятой лодками класса «Борей» в составе ВМФ.

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась закладка подлодок «Можайск» и «Якутск». Корабли войдут в состав Тихоокеанского флота.

«Амурский завод» в Комсомольске-на-Амуре заложил корветы «Грозный» проекта 20380 и головной на этом заводе «Буйный» проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте.
Источник: https://ria.ru/20210823/putin-1746885638.html

ВМФ, Севмаш, проект 955А, Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербург, проект 636.3, Амурский завод, проект 20380, проект 20385
  • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    23.08.2117:05:23

    Отличная новость. С начала года гуляли слухи об этих закладках. Ждем закладки фрегатов.

    #1238186
  • Нет аватара АИБ
    23.08.2117:29:08

    Значит последнюю Акулу спишут?

    #1238188
  • Нет аватара kostya251189
    23.08.2117:59:19

    Хотелось бы чтобы шла массовая закладка и фрегатов проекта 22350!

    Например, пусть это будет заводы Янтарь, Северная Верфь, завод Залив! Тогда только можно будет рассчитывать на серийность какая была у проекта 1135!

    Отредактировано: kostya251189~18:01 23.08.21
    #1238195
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