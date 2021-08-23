Дан старт строительству новых военных кораблей для ВМФ

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На российских верфях 23 августа заложены 6 военных кораблей.

Военно-морской флот пополнится двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.

На «Севмаше» в Северодвинске заложены два стратегических атомохода класса «Борей-А» «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин», которые станут девятой и десятой лодками класса «Борей» в составе ВМФ.

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась закладка подлодок «Можайск» и «Якутск». Корабли войдут в состав Тихоокеанского флота.

«Амурский завод» в Комсомольске-на-Амуре заложил корветы «Грозный» проекта 20380 и головной на этом заводе «Буйный» проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте.