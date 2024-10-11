Спущена на воду завершающая серию подводная лодка «Якутск» проекта 636.3

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Дизель-электрическая подводная лодка строится на «Адмиралтейский верфях» для Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония спуска на воду новой субмарины состоялась сегодня в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

"Сегодня знаменательный день для всего Военно-морского флота России. Мы сегодня спускаем шестую подводную лодку проекта 636 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести подводных лодок", — отметил на церемонии спуска начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения — заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Игорь Мухаметшин

Напомним, «Адмиралтейские верфи» строят для Тихоокеанского флота серию из шести дизель-электрических субмарин проекта 636.3. Их главное ударное оружие — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Контракт на строительство серии был подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

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