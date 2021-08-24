Первая партия новых трамваев прибыла в Череповец

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В Череповец на грузовиках привезли первые 2 вагона модели 71-911ЕМ «Львенок». Разгрузку произвели на территории трамвайного депо. В ближайшее время будет произведена наладка и настройка вагонов, а также обучение и стажировка водительского состава и выпуск на линию.

Всего в город привезут 12 новых трамваев, изготовленных в Санкт-Петербурге специально для Череповца. Трамваи марки «Львенок», их будет 11, вмещают до 155 пассажиров и отличаются запатентованной конструкцией тележки, которая благодаря своей эластичности менее требовательна к состоянию рельсового пути. 12-м станет сочлененный 71-923М «Богатырь» (на 184 пассажира).

Деньги на трамваи город получил благодаря участию в проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Его цель — снижение к 2024 году уровня загрязнения воздуха в Череповце на 20%. За три минувших года уровень выбросов в атмосферу уже снизился на 12%.

Модель 71-911ЕМ «Львенок» — это полностью низкопольный односекционный трамвай. Низкий пол и широкие дверные проходы значительно ускоряют пассажирообмен на остановках. Это позволяет сокращать время прохождения трамваем маршрута и в разы увеличивает их эксплуатационную эффективность. Установленная система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить полученный ущерб техники в случае аварийного столкновения. Также трамвай оснащен системой автономного хода и может преодолеть до 1 км без подключения к контактной сети.

В вагоне 40 сидячих мест, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, система климат-контроля, которая обеспечивает прохладу в жаркие дни лета и тепло в холодное время года. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его долговечным и пожаробезопасным. Кроме этого, в трамвае установлены системы активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель, зона для крепления инвалидной коляски с кнопкой вызова водителя.

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