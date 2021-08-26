«Электрощит Самара» и завод «Потенциал» запустили совместное производство

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Новое производство и линии по сборке низковольтной продукции организованы на предприятии «Электрощит Самара». Данный проект — результат сотрудничества компании и завода «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл) — производственного предприятия по выпуску электроустановочных изделий.

Запуск нового производства позволил более эффективно загрузить мощности завода «Потенциал». На новом участке сборки будет выпускаться свыше 2,5 млн. изделий в месяц. Продукция используется для бытовых нужд и во всех отраслях промышленности, где есть потребность в обеспечении напряжением 220 В. Здесь собираются распределительные коробки для открытого монтажа, монтажные коробки для сплошных стен, установочные коробки для полых стен, а также комплектующие для розеток.

В рамках сотрудничества «Электрощит Самара» и завода «Потенциал» также организовано совместное производство по изготовлению пластиковых деталей литьевым методом. Среди них — комплектующие/составляющие для электротехнической продукции, предназначенные для компоновки коробок и розеток. На производстве задействованы пять термопластавтоматов, которые занимают общую площадь порядка 300 кв. метров. Текущая мощность производственной линии- 3,5 млн. единиц изделий в месяц, выход на максимальную мощность запланирован в сентябре 2021 года.

Решение о сотрудничестве двух предприятий принято еще в 2020 году. Данное партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу, представители компаний ожидают больших результатов от запуска нового производства.